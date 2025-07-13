Стоит ли оставаться с мужчиной только из-за секса

Крышесносный секс, а в остальном так себе: нужен ли вам такой мужчина
Иногда жизнь подбрасывает нам особенно странные сюжеты. Он — не твой тип, неинтересный собеседник, подругам не нравится совсем, на людях стесняешься его представить… но в постели — фейерверк, карнавал и эффект полного обнуления со сносом крыши. Все бы ничего, да только этот перекос вызывает внутренний конфликт. Стоит ли продолжать такие отношения? Вот что советует психолог Радмила Бакирова.
Признайтесь себе честно, что удерживает
Если единственное, что связывает — сексуальное влечение, это важно осознать. Вы имеете право на эпизодические отношения, если вас это устраивает, но стоит трезво оценить: это про человека или только про тело? Такой контакт может увести от настоящей близости с кем-то, кто нравится целиком.
Не игнорируйте дискомфорт в общении
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Если вне постели человек раздражает или кажется пустым — это сигнал.
«Даже самые яркие чувства не могут компенсировать эмоциональную несовместимость. И если после разговора с ним хочется выдохнуть с облегчением — это тоже тревожный симптом, который не получится долго игнорировать», — предупреждает эксперт.
Подруги — не прорицательницы, но и не случайные люди
Мнение близких не должно быть решающим, но оно бывает зеркалом. Иногда со стороны виднее, насколько вы теряете себя в этих отношениях. Если многие из них говорят одно и то же — прислушаться не помешает, особенно если в вас это тоже отзывается.
Не путайте страсть с любовью
Сексуальное влечение может быть ошеломляющим — особенно если в жизни не хватает адреналина, новизны, ощущения нужности.
«Но любовь — это больше и глубже, чем возбуждение. Если вы хотите долгих отношений, важно, чтобы в них был не только огонь, но и устойчивость и масса других эмоций и ощущений», — говорит психолог.
Представьте, что страсть исчезла
Если убрать из уравнения секс, хочется ли вам продолжать общение с этим человеком? Интересен ли он вам в быту, в беседе, в повседневности? Этот мысленный эксперимент помогает быстро прояснить, к чему все идет, ведь страсть так или иначе утихает со временем. Иногда честный ответ освобождает.
«Важно: вы имеете право на свои желания, но и на уважение к себе. Отношения, которые держатся только на постели, редко приносят удовлетворение в долгосрочной перспективе», — подытоживает эксперт по отношениям.