Стоит ли оставаться с мужчиной только из-за секса

Иногда жизнь подбрасывает нам особенно странные сюжеты. Он — не твой тип, неинтересный собеседник, подругам не нравится совсем, на людях стесняешься его представить… но в постели — фейерверк, карнавал и эффект полного обнуления со сносом крыши. Все бы ничего, да только этот перекос вызывает внутренний конфликт. Стоит ли продолжать такие отношения? Вот что советует психолог Радмила Бакирова.

© Unsplash

Признайтесь себе честно, что удерживает

Если единственное, что связывает — сексуальное влечение, это важно осознать. Вы имеете право на эпизодические отношения, если вас это устраивает, но стоит трезво оценить: это про человека или только про тело? Такой контакт может увести от настоящей близости с кем-то, кто нравится целиком.

Не игнорируйте дискомфорт в общении

Читайте о молодом российском таланте в области ИИ

Школьник из Уфы стал победителем Национальной технологической олимпиады

Если вне постели человек раздражает или кажется пустым — это сигнал.

«Даже самые яркие чувства не могут компенсировать эмоциональную несовместимость. И если после разговора с ним хочется выдохнуть с облегчением — это тоже тревожный симптом, который не получится долго игнорировать», — предупреждает эксперт.

Подруги — не прорицательницы, но и не случайные люди

Мнение близких не должно быть решающим, но оно бывает зеркалом. Иногда со стороны виднее, насколько вы теряете себя в этих отношениях. Если многие из них говорят одно и то же — прислушаться не помешает, особенно если в вас это тоже отзывается.

Не путайте страсть с любовью

Сексуальное влечение может быть ошеломляющим — особенно если в жизни не хватает адреналина, новизны, ощущения нужности.

«Но любовь — это больше и глубже, чем возбуждение. Если вы хотите долгих отношений, важно, чтобы в них был не только огонь, но и устойчивость и масса других эмоций и ощущений», — говорит психолог.

Представьте, что страсть исчезла

Если убрать из уравнения секс, хочется ли вам продолжать общение с этим человеком? Интересен ли он вам в быту, в беседе, в повседневности? Этот мысленный эксперимент помогает быстро прояснить, к чему все идет, ведь страсть так или иначе утихает со временем. Иногда честный ответ освобождает.