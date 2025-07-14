Как вычислить «пикапера» среди других мужчин

Недавно произошла скандальная история — девушки стали массово жаловаться на домогательства в центре Москвы. Мужчины предлагали познакомиться, а получив отказ, начинали трогать девушек за интимные места. Это оказалось частью тренинга, организованного скандальным пикап-коучем Алексом Лесли. Следственный комитет России завел уголовное дело о склонении к изнасилованию на «тренера по соблазнению». Кто обычно обращается к «пикап-тренерам» и как вычислить их среди других мужчин, выясняла «Вечерняя Москва».

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Какие мужчины обращаются к «пикап-гуру»

По словам «пикап-тренеров», чаще всего к ним обращаются мужчины, которым не хватает уверенности в собственной харизме, или те, кто прежде сталкивался с болезненными отказами. Таким мужчинам хочется почувствовать себя обольстителями, узнать «точный рецепт» хорошего знакомства, после которого все пойдет как по маслу — пусть даже и способы эти могут показаться людям странными. Но не стоит очаровываться — пикап не имеет ничего общего с обычными знакомствами.

Это философия, направленная именно на проведение ночи вместе, и ничего большего, — рассказывает «ВМ» коллега Алекса Лесли Сергей Антонин. — Мы не думаем о планах на жизнь с человеком рядом, мы думаем: женщина красивая — пора работать. Подобные курсы и уроки будят в современном мужчине позабытое мужское эго — его сущность добытчика и охотника.

Стоимость обучения

Цены для такого пробуждения начинаются от 5000 рублей за урок. Некоторые мастера точных цен не ставят — ведь охват работы зависит от исходных данных мужчины, а работать в любом случае нужно «до результата».

Чаще всего мужчины выбирают групповые курсы — действовать в одиночку страшнее. Цены на такие групповые курсы уже идут от 10 000 рублей. Некоторые компании даже предлагают курсы по «бизнес-пикапу» — обучают не только искусству знакомства с девушками, но и построению профессиональных связей. Здесь «эконом»-пакет стоит уже от трехсот тысяч.

Бесполезны «чудо-способы»

Профессиональная частная сваха Мария Матющенко относится к самой идее пикапа со скепсисом.

Современным женщинам уже редко нужны альфа-самцы, — рассказывает «ВМ» эксперт. — Чаще всего они ищут в партнере надежность — они хотят, чтобы на человека было возможно положиться. Даже если девушка и выбирает «отношения на одну ночь», то ей необходимо чувствовать себя комфортно с этим человеком. Внешность, уверенность в себе — это, конечно, важная составляющая образа мужчины, но очень важно иметь совместимый характер.

Поэтому и встречи с подобными пикаперами девушек редко интересуют. В интернете одним из первых запросов выходит вопрос: как определить, что перед тобой пикапер? Среди признаков перечисляются неожиданное и необычное знакомство, эмоциональные качели и чересчур сладкие слова. Справедливости ради, существует и понятие «женский пикап» — обучение соблазнительным знакомствам с мужчинами. Только вот обходятся они без физических контактов с незнакомыми людьми — среди советов перечисляются тембр голоса и игривый взгляд. В общем, сделать так, чтобы мужчине казалось, что все было именно его инициативой.

Топ-10 дурацких фраз для знакомств

Вообще я не умею знакомиться. Может, ты попробуешь ко мне подкатить?

Я из отдела по планированию семьи. Если у вас еще нет мужа и детей, то я помогу с этим.

К тебе еще не приставали сегодня придурки или я буду первым?

Ты не против, если я сегодня буду преследовать тебя? Мои родители сказали следовать за мечтой.

Красавица, как тебе удалось сбежать из рая? Ангелы должны быть на небесах.

Тебя сегодня выпустили психиатры? Ведь ты явно сводишь людей с ума.

Я могу сегодня у тебя переночевать? Прости. Не с того начал. Привет!

Твоя рука выглядит тяжелой. Могу я подержать ее?

Тебя пчелы не кусают? Ведь ты выглядишь слаще меда.

Я не играю в карты, но откуда такая прекрасная дама?

Алина Максимова, системный семейный, эмоционально-сфокусированный психотерапевт:

Если мимолетные связи вас не интересуют, то нужно уметь отличить пикапера. Часто они активны в завязывании диалога, склонны к демонстрации прекрасной физической формы. Многим женщинам может понравиться такая инициативность, но стоит знать риски: пикаперы способны нанести травму внезапным исчезновением.

«ВМ» также узнала у экспертов, насколько опасны для женщин ученики Алекса Лесли. Так, например, по мнению психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, подобные случаи домогательств можно считать сексуализированным насилием.