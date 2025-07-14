Красавица, вашей маме зэк не нужен? Как вычислить «пикапера» среди других мужчин
Недавно произошла скандальная история — девушки стали массово жаловаться на домогательства в центре Москвы. Мужчины предлагали познакомиться, а получив отказ, начинали трогать девушек за интимные места. Это оказалось частью тренинга, организованного скандальным пикап-коучем Алексом Лесли. Следственный комитет России завел уголовное дело о склонении к изнасилованию на «тренера по соблазнению». Кто обычно обращается к «пикап-тренерам» и как вычислить их среди других мужчин, выясняла «Вечерняя Москва».
Какие мужчины обращаются к «пикап-гуру»
По словам «пикап-тренеров», чаще всего к ним обращаются мужчины, которым не хватает уверенности в собственной харизме, или те, кто прежде сталкивался с болезненными отказами. Таким мужчинам хочется почувствовать себя обольстителями, узнать «точный рецепт» хорошего знакомства, после которого все пойдет как по маслу — пусть даже и способы эти могут показаться людям странными. Но не стоит очаровываться — пикап не имеет ничего общего с обычными знакомствами.
Это философия, направленная именно на проведение ночи вместе, и ничего большего, — рассказывает «ВМ» коллега Алекса Лесли Сергей Антонин. — Мы не думаем о планах на жизнь с человеком рядом, мы думаем: женщина красивая — пора работать. Подобные курсы и уроки будят в современном мужчине позабытое мужское эго — его сущность добытчика и охотника.
Стоимость обучения
Цены для такого пробуждения начинаются от 5000 рублей за урок. Некоторые мастера точных цен не ставят — ведь охват работы зависит от исходных данных мужчины, а работать в любом случае нужно «до результата».
Чаще всего мужчины выбирают групповые курсы — действовать в одиночку страшнее. Цены на такие групповые курсы уже идут от 10 000 рублей. Некоторые компании даже предлагают курсы по «бизнес-пикапу» — обучают не только искусству знакомства с девушками, но и построению профессиональных связей. Здесь «эконом»-пакет стоит уже от трехсот тысяч.
Бесполезны «чудо-способы»
Профессиональная частная сваха Мария Матющенко относится к самой идее пикапа со скепсисом.
Современным женщинам уже редко нужны альфа-самцы, — рассказывает «ВМ» эксперт. — Чаще всего они ищут в партнере надежность — они хотят, чтобы на человека было возможно положиться. Даже если девушка и выбирает «отношения на одну ночь», то ей необходимо чувствовать себя комфортно с этим человеком. Внешность, уверенность в себе — это, конечно, важная составляющая образа мужчины, но очень важно иметь совместимый характер.
Поэтому и встречи с подобными пикаперами девушек редко интересуют. В интернете одним из первых запросов выходит вопрос: как определить, что перед тобой пикапер? Среди признаков перечисляются неожиданное и необычное знакомство, эмоциональные качели и чересчур сладкие слова. Справедливости ради, существует и понятие «женский пикап» — обучение соблазнительным знакомствам с мужчинами. Только вот обходятся они без физических контактов с незнакомыми людьми — среди советов перечисляются тембр голоса и игривый взгляд. В общем, сделать так, чтобы мужчине казалось, что все было именно его инициативой.
Топ-10 дурацких фраз для знакомств
- Вообще я не умею знакомиться. Может, ты попробуешь ко мне подкатить?
- Я из отдела по планированию семьи. Если у вас еще нет мужа и детей, то я помогу с этим.
- К тебе еще не приставали сегодня придурки или я буду первым?
- Ты не против, если я сегодня буду преследовать тебя? Мои родители сказали следовать за мечтой.
- Красавица, как тебе удалось сбежать из рая? Ангелы должны быть на небесах.
- Тебя сегодня выпустили психиатры? Ведь ты явно сводишь людей с ума.
- Я могу сегодня у тебя переночевать? Прости. Не с того начал. Привет!
- Твоя рука выглядит тяжелой. Могу я подержать ее?
- Тебя пчелы не кусают? Ведь ты выглядишь слаще меда.
- Я не играю в карты, но откуда такая прекрасная дама?
Алина Максимова, системный семейный, эмоционально-сфокусированный психотерапевт:
Если мимолетные связи вас не интересуют, то нужно уметь отличить пикапера. Часто они активны в завязывании диалога, склонны к демонстрации прекрасной физической формы. Многим женщинам может понравиться такая инициативность, но стоит знать риски: пикаперы способны нанести травму внезапным исчезновением.
«ВМ» также узнала у экспертов, насколько опасны для женщин ученики Алекса Лесли. Так, например, по мнению психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, подобные случаи домогательств можно считать сексуализированным насилием.