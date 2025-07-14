Опытные пары поделились небанальными способами спасти интимную жизнь

Состоящие в длительных отношениях пары раскрыли секреты, которые помогают им спасти сексуальную жизнь от бытовых проблем и скуки. Своим опытом они поделились с изданием Daily Mail.

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Так, одной семейной паре помогла разжечь угасшую страсть смена локации. По словам женщины, они с партнером полгода не занимались сексом, пока она не решила забронировать номер в отеле и отправила партнеру сообщение с номером комнаты и припиской, что она его любовница на ближайшие сутки.

«Мы всю ночь играли в ролевые игры, как незнакомцы. Было так жарко, и это была именно та перезагрузка, в которой мы нуждались. Теперь мы делаем это раз в пару месяцев. Каждый раз новый отель и новая роль», — призналась она.

Другая женщина смогла по-новому взглянуть на мужа благодаря ревности. Она рассказала, что после рождения ребенка была так измучена, что даже думать не могла о сексе. Однако интерес к интимной близости вернулся, когда она заметила, что с ее избранником откровенно флиртует его коллега.

«Внезапно я перестала воспринимать его просто как отца своих детей. Я увидела его таким, каким он был, когда мы только начали встречаться. Этот небольшой укол ревности напомнил мне, какой он на самом деле сексуальный и по-настоящему забавный», — вспомнила женщина.

Ранее психоаналитик Бленда Родригес заявила, что если пара уже устала от секс-игрушек, то разнообразить интимную жизнь можно другими способами. Она посоветовала использовать специальные эротические карточки и кубики для игры в постели.