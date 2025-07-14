Названа малоизвестная причина отказа женщин от секса

Колумнистка, коуч по сексу и отношениям Элеанор Гордон-Смит назвала частую, но при этом малоизвестную причину, по которой женщины отказываются заниматься сексом. Ее слова приводит The Guardian.

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Комментируя письмо от читателя, чья жена много лет отказывается от интимной близости, Гордон-Смит заявила, что обычно женщины не хотят секса, потому что не получают от него удовольствия. Однако, по ее мнению, этот факт, как правило, игнорируют и списывают отсутствие влечения на эмоциональные и физиологические проблемы.

Коуч заявила, что секс может быть неприятным из-за множества мелочей и может найтись огромное число факторов, мешающих в этом признаться.

«Это ужасное чувство. Представьте, что вам надо притворяться, что вас возбуждает проникновение, которое на самом деле не нравится. А теперь представьте, что вам предлагают сделать это снова», — привела пример она.

Гордон-Смит добавила, что такое отношение женщины к сексу совсем не означает, что ее партнер плохой или невнимательный любовник. По ее мнению, главная проблема заключается в том, что женщины часто и сами не знают, что доставляет им удовольствие. Изменить это можно только при одном условии, если у женщины появится надежда, что близость может быть приятна.

«Если вы не хотите обращаться к психологу, есть отличные книги и подкасты на эту тему. Но для начала нужно дать понять женщине, что цель близости — не половой акт, а, к примеру, взаимопонимание», — дала совет коуч.

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