Чем закончится очередная попытка регулировать психологическую помощь

В России всё чаще звучат призывы навести порядок в сфере психологических услуг. Нехватка единых стандартов, неконтролируемый рост частной практики и отсутствие чётких критериев допуска специалистов к работе с населением — всё это создаёт риски как для клиентов, так и для профессионального сообщества.

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Законодательные инициативы по регламентированию деятельности психологов появляются регулярно, однако пока ни один закон не был принят. Очередной вариант поступил в Государственную Думу от депутатов-коммунистов во главе с Ниной Останиной, несмотря на то, что предыдущий аналогичный проект депутатки Анны Кузнецовой был отклонён из-за недостаточной проработки. Разобраться в этом вопросе RuNews24.ru помог эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

Однако возникает закономерный вопрос: зачем вносить его снова, если большинство прежних недочётов не устранены?

«Вполне возможно, что это политический шаг — представители КПРФ хотят продемонстрировать свою активность в социальной политике, особенно с учётом роста общественного интереса к психологической помощи. Правда, результат пока не впечатляет. Вероятно, из-за того, что их законопроект всё равно, скорее всего, не одобрят, а потому нет и стимула тщательно его прорабатывать, – предположил эксперт, -похоже, авторы недооценивают техническую сложность вопроса, полагая, что правительство самостоятельно приведёт документ в порядок. Но такой подход почти никогда не даёт результатов».

Яков Якубович поделился мнением:

«Существуют и иные мотивы: возможно, речь идёт о попытке начать широкое обсуждение этой темы. Даже если закон не примут, сам факт всенародных дебатов может привлечь внимание к серьезной проблеме — а она действительно есть».

По его словам, повторная подача не доработанного документа вызывает вопросы, особенно если учесть, что главные замечания (несогласованность с другими законами, путаница в терминологии) не были устранены по сравнению с прежней инициативой Кузнецовой.

Почему вообще необходимо регулировать деятельность психологов?

Российский рынок психологических услуг действительно нуждается в упорядочивании. Но действительно ли для этого требуется отдельный закон — вопрос открытый.

«На рынке сейчас хватает недобросовестных специалистов: буквально каждый может называть себя психологом или коучем независимо от образования и брать плату за сомнительные советы. Из-за отсутствия стандартов сложно определить, где заканчивается профессиональная помощь и начинается шарлатанство или навязывание "дружеских советов" под маской эксперта», – считает Яков Якубович.

Безусловно, уязвимых граждан — детей, жертв насилия, людей, находящихся в кризисе — необходимо защищать от подобных "помощников".

Однако с разработкой такого закона связаны и риски:

Избыточная бюрократия и коррумпированные схемы. При создании систем обязательной сертификации и аккредитации появляется риск новых административных барьеров и коррупции. Кто будет контролировать такие центры? Не превратится ли всё в формальную выдачу сертификатов без проверки реальных знаний и умений?

Снижение доступности помощи. Усложнение требований может привести к удорожанию услуг специалистов, делая их менее доступными населению.

Вместо введения дополнительной регламентации государством можно рассмотреть вариант саморегулирования профессиональным сообществом. Подобные варианты в России уже реализуются.

В то же время разумнее было бы доработать уже действующее законодательство — например, законы о защите прав потребителей и об образовании, корректируя их применительно к рынку психологических услуг, а не создавать новые нестыковки между нормативными актами. Такой подход позволит решить существующие проблемы точечно.

Принятие нового закона в его нынешнем виде, несомненно, породит юридическую неопределённость: начнутся споры о содержании понятий "деятельность" и "помощь", о том, кто обладает правом предоставлять услуги. Завышенные требования могут также привести к уходу части специалистов в тень, где невозможно обеспечить контроль качества.

Какие же проблемы действительно стоит решать в сфере психологической помощи?

Рост числа мошенников и шарлатанов, не имеющих базового образования, но активно эксплуатирующих доверие и уязвимость людей, в том числе через соцсети.

Отсутствие четких этических стандартов — например, регламентации поведения психолога в случае конфликта интересов.

Дефицит квалифицированных специалистов в государственных учреждениях — в школах, социальных службах, экстренных ситуациях.

"В качестве решений стоит рассматривать добровольную сертификацию, просветительскую деятельность с целью повышения информированности населения о критериях выбора специалистов, а также развитие государственной системы бесплатной психологической поддержки, как это уже реализовано, например, в Москве", - рекомендовал эксперт.

Правительство справедливо не поддержало законопроект не из-за несогласия с самой идеей регулирования, а из-за его сырого и непродуманного характера. Вопросы в отрасли действительно есть, но подходить к их решению нужно аккуратно, избегая избыточной бюрократии. Вместо создания отдельного закона рациональнее совершенствовать уже действующие нормативные документы и отдавать основное регулирование профессиональным ассоциациям.