Психология мошенничества: почему люди так легко попадают в ловушки аферистов

В наше неспокойное время охота мошенников за доверчивыми людьми вышла за пределы понимания. Сплошь и рядом у людей разного возраста выманивают деньги разными невероятными способами. И интересно, почему мозг одного человека не может распознать мошеннические схемы другого человека. Общественная служба новостей разобралась, почему люди так легко доверяют мошенникам.

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Аферисты применяют психологические приемы и методы социальной инженерии для создания иллюзии доверия, что позволяет им достигать своих целей. В критических ситуациях мошенники способны оказывать мощное психологическое воздействие на жертву, подталкивая ее к необдуманным действиям – переводам денег, раскрытию конфиденциальной информации или даже оформлению кредитов.

Человек по своей природе является социальным существом и изначально «запрограммирован» на взаимодействие с окружающими. В гипоталамусе вырабатывается окситоцин – гормон, который играет важную роль в формировании социальных связей и доверия. Именно поэтому люди склонны доверять другим.

Методы, используемые мошенниками, основываются на когнитивных искажениях. Существует множество распространенных приемов, которые они применяют для манипуляции сознанием своих жертв, пишет издание.

Напомним, о популярных схемах онлайн-мошенничества и как защититься от обмана.

Ранее юрист Спиридонова предупредила, что мошенники часто создают фальшивые сайты для продажи путевок. Об этом пишет издание 360.ru.