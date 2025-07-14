Психологи выяснили как преодолеть лень

Новое исследование показывает, что предпочтения в физической активности тесно связаны с чертами личности. Это может объяснить, почему одни легко справляются с интенсивными тренировками, а другим ближе спокойные занятия или даже обычные прогулки, сообщает портал Uhealthy.

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В исследовании приняли участие 132 человека. Им предложили восьминедельную программу, включающую три велотренировки разной интенсивности и одну силовую тренировку в неделю. Часть участников просто продолжала жить в обычном режиме, без дополнительной физической активности.

Перед началом программы у всех оценили уровень физической подготовки и стресса, а также личностные особенности по специальной модели. Она включает пять основных черт характера: общительность (насколько человек активный и любит быть в компании), организованность (способность планировать и доводить дела до конца), любознательность (открытость ко всему новому и интерес к новым идеям), доброжелательность (дружелюбие, умение ладить с людьми) и эмоциональная чувствительность (склонность к стрессу, тревожности и частым перепадам настроения).

После окончания программы участники стали сильнее и выносливее, но то, насколько им понравились тренировки и как они повлияли на стресс, зависело от типа личности.

Люди с выраженной экстраверсией особенно хорошо чувствовали себя на высокоинтенсивных тренировках, таких как интервальные заезды на велосипеде. Невротики — те, кто склонен к тревожности и частым перепадам настроения — также добивались результатов, но предпочитали более короткие и интенсивные сессии. Им было важно, чтобы их не контролировали слишком строго — например, они не любили отслеживать пульс.

Участники, которые отличались дисциплиной и умением планировать, в целом были физически подготовленнее — у них были выше показатели силы и выносливости. Но удовольствие от самих тренировок они получали не чаще других. Исследователи предполагают, что такие люди просто привыкли делать то, что нужно, даже если это не особенно приятно.

Интересно, что уровень стресса существенно снизился только у тех, кто имел высокий уровень невротизма. Это подтверждает, что для тревожных людей физическая активность может быть особенно полезной для эмоционального состояния.

Всего программу до конца прошли 86 человек. Их тренировки включали легкие и умеренные велосессии, интервальные заезды и силовые упражнения с собственным весом. Во время каждого занятия они также оценивали уровень удовольствия.

Исследователи считают, что если подобрать физическую активность в соответствии с характером человека, это поможет не только начать тренироваться, но и получать от этого удовольствие.