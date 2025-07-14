Психолог объяснил, как травля в детстве влияет на психику во взрослом возрасте

Психолог, кандидат наук и телеведущий Михаил Хорс сообщил, что дети, пережившие травлю без поддержки со стороны взрослых, могут вырасти либо в подавленных личностей, лишённых уверенности и собственного мнения, либо в агрессивных людей с отсутствием эмпатии. По словам специалиста, не само насилие определяет последствия, а отсутствие доверительных отношений и поддержки.

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Если ребёнок не имеет возможности рассказать о проблемах родителям или другим взрослым, он замыкается, становится уязвимым и тем самым ещё больше привлекает внимание агрессоров.

Хорс выделил два крайних исхода для таких детей: первая категория — это люди с «сломленной волей», вторая — те, у кого развивается склонность к жестокости, вплоть до садистского поведения. В наиболее тяжёлых случаях, как подчеркнул эксперт, это может привести к криминальному поведению, включая убийства.

Тем не менее, как отметил специалист aif.ru, при наличии поддержки со стороны родителей или других значимых взрослых, негативный эффект травли может быть сглажен. Защищённые дети получают возможность развить навыки противодействия агрессии, научиться отстаивать себя и не оставаться в изоляции.

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