Названо главное правило секса на первом свидании

Колумнистка Альмара Абгарян рассказала, что в вопросе секса на первом свидании придерживается одного единственного правила. Свой принцип она назвала изданию Metro.

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Абгарян убеждена, что правило о сексе после трех свиданий не работает и только добавляет людям поводов для бессмысленного беспокойства. В качестве доказательства она привела примеры из своего опыта. Так, по ее словам, один парень исчез после второго свидания, хотя она не занималась с ним любовью. С другим мужчиной она переспала на первом свидании, затем они влюбились друг в друга и встречались еще год.

Секс с нынешним возлюбленным у Абгарян был после четвертого свидания.

«Когда я спросила у него, изменилось бы что-то, если бы у нас был секс на первом свидании, он был сбит с толку и дал идеальный ответ: "А какая разница?"» — отметила колумнистка.

Она добавила, что единственное правило в сексе, которому она следует неукоснительно, — это заниматься им по желанию.

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