Четыре совета для тех, кто нарвался на хама в транспорте

«Клопс» часто пишет об агрессии и нервной обстановке в общественном транспорте и на дорогах. Что делать, если столкнулся с хамством и злостью, мы выяснили у психолога Татьяны Дорошенко.

Вспомним недавний случай: 8 июля в электричке Зеленоградск — Калининград мужчина в возрасте устроил сцену матери маленького ребёнка. Поводом стало то, что у двухлетнего малыша заиграл игрушечный телефон.

«В обществе действительно встречается некоторый процент людей с так называемой психопатией. Это особенности характера, отличающиеся вспыльчивостью, яркими эмоциональными негативными реакциями, злобливостью и агрессией. Именно эти люди ругаются в транспорте, в магазинах, на дорогах. Если их жизнь сопровождается негативным опытом или стрессами, то аффекты и агрессия проявляются даже в обычных жизненных ситуациях. И тогда они плохо контролируют себя, своё поведение. Похоже, именно с таким человеком и столкнулась мама в электричке», — объясняет эксперт.

Как защитить себя?

Наличие агрессивных людей в обществе создаёт для каждого из нас необходимость «учиться действовать, сохраняя и защищая здоровье себя и своих близких», — говорит психолог.

1. Неправильно в таких случаях отвечать агрессией на агрессию, плакать, пытаться саркастично шутить или выражать эмоции по-другому.

«Важно со стороны оценить, что происходит, принять, что такие люди встречаются. Взаимодействовать с ними можно, только сохраняя своё личное спокойствие», — пояснила Татьяна Дорошенко.

Эксперт советует: если вам или ребёнку при вас делают замечание достаточно спокойно сказать:

«Я вас услышала, приму меры» — и больше ни в какие диалоги не вступать.

2. Важно уметь выходить из подобных диалогов с позиции более взрослого и мудрого человека. А если оппонент продолжает вести себя агрессивно — уйти в безопасное место или обратиться за помощью.

3. Если ситуация сильно встревожила, можно поделиться переживаниями с близкими людьми.

«Но только с теми, которые вас поддерживают», — уточняет психолог.