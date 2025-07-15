Что такое «бэнксинг» и как он может навредить в отношениях

Среди молодежи часто можно услышать слово «бэнксинг», когда речь заходит об отношениях. Что означает этот термин и когда его используют, объясняет «Вечерняя Москва».

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Что означает слово «бэнксинг»

Бэнксинг — это сленговый термин, который обозначает постепенное эмоциональное отстранение от партнера без информирования его об этом. Слово произошло от имени уличного художника Бэнкси, некоторые работы которого самоуничтожались.

Когда уместно использовать

Говорить о бэнксинге уместно в случае, когда один из партнеров начинает постепенно «разрушать» отношения, пока другой не подозревает об этом. В результате, когда настает время расставания, «бэнксирующий» часто чувствует себя лучше, поскольку он мысленно уже давно отказался от отношений. При этом другой партнер остается растерянным и раненным в душу.

Примеры употребления: