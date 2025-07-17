Как сохранить отношения в долгом браке: советы психолога

Спустя годы отношения меняются, и это нормально. Важно понимать, что любовь не исчезает, а принимает другую форму. В беседе с «‎Рамблером» клинический психолог Константин Сибитев рассказал, как сохранить близость и уважение в паре сквозь десятилетия.

© nemke/iStock.com

На старте отношений все кажется легким и ярким. Влюбленность подогревает желание быть рядом, удивлять, слушать без устали. Но со временем на первый план выходят заботы и обязанности: работа, дети, кредиты, ежедневные бытовые мелочи.

Долгий брак — это когда вы уже не шепчетесь ночами о мечтах, а обсуждаете, почему опять нет туалетной бумаги. И если раньше вы спорили, где провести отпуск, то теперь — кто должен мыть унитаз. Это нормально. Быт входит в отношения без стука и, увы, остается навсегда Константин Сибитев Клинический психолог

Это не значит, что любовь уходит. Она трансформируется. К этой трансформации нужно относиться с уважением, а не с тоской по ушедшим букетам и открыткам. Тогда партнеры станут командой, которая вместе справляется с вызовами жизни.

Отношения требуют работы, терпения и желания понять друг друга. Если принять, что страсть может угаснуть, но ее место займут надежность и близость — это поможет избежать разочарований.

Хороший левак укрепляет брак: правда ли это

Регулярный диалог

Самый простой и важный инструмент для сохранения отношений — общение. Открытый разговор помогает понять потребности друг друга и избежать накопления обид.

Например, вместо «ты меня не слушаешь» сказать: «Мне важно, чтобы ты обратил внимание на то, что я говорю. Мне нужно всего пару минут» Константин Сибитев Клинический психолог

Совместные ритуалы

Общность создают не только большие события, но и мелкие повторяющиеся привычки. Они укрепляют чувство «мы», помогая сохранять ощущение партнерства даже в суматохе дней.

Это могут быть пятничные ужины, вечерние прогулки или чашка кофе по утрам. Маленькие повторяющиеся действия создают ощущение «мы все еще вместе». Даже если вы пьете чай и смотрите вместе сериал в обнимку — это тоже близость Константин Сибитев Клинический психолог

Чувство юмора

Юмор помогает разрядить напряженность и не превращать мелочи в драму мирового масштаба. Он сближает и учит видеть друг в друге союзника, а не противника.

Иногда лучше посмеяться над собой и ситуацией, чем устраивать разбор полетов. Например: он опять забыл купить хлеб? Можно сказать: «Ты вернулся из экспедиции без главного артефакта», и это будет воспринято легче, чем наезд в духе «ты меня не ценишь”. Претензии в принципе никого не мотивируют Константин Сибитев Клинический психолог

Простое человеческое внимание

Близость — это не только слова, но и действия. Внимание к мелочам создает ощущение безопасности и любви.

Не забывайте спрашивать партнера о том, как он себя чувствует, обнимать без повода, держать за руку во время прогулки. Эти вещи кажутся мелочами, но они спасают отношения больше, чем дорогие подарки раз в год Константин Сибитев Клинический психолог

В браке важно продолжать выбирать оставаться рядом, несмотря на забытые годовщины и разбросанные носки. Ведь любовь как шелковая ткань — если к ней относиться бережно, она прослужит много лет.

Ранее мы обсуждали с экспертом, как не дать безденежью разрушить брак.