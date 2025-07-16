Специалист ответил, из-за чего люди верят мошенникам

Новосибирцам объяснили, почему они ведутся на мошенников. Причем среди жертв есть и люди с высшим образованием, и опытные бизнесмены.

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«Так работает рептильный — самый древний — мозг. В стрессовой ситуации он подкидывает нам три варианта — бей, беги или замри. Мы по принципу млекопитающего выбираем "беги". Вот и бежим либо от обидчика, либо за ним», — пояснила «МК в Новосибирске» федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности и кандидат филологических наук Ольга Андреева.

По словам спикера, уже через 15 секунд после беседы с мошенником происходит выброс адреналина, учащается дыханье, кровь приливает к рукам и ногам, но отливает от мозга. Организм уже готовится бежать…

«Аналогичный стресс люди испытывают на экзамене: человек может отвечать на простые вопросы, но ему тяжело собраться и включить критическое мышление», — пояснила Андреева.

Также и в беседе с мошенниками: жертвы, испугавшись, выдают им нужную информацию — называют имя, диктуют цифры из смс-сообщений. Но при этом даже не задумываются о собственном спасении.

Эксперт советует в таких ситуациях следующее. Если вы на экзамене, то задержите дыхание на 45 секунд и плавно выдохните — это поможет расслабиться и перезагрузиться. Мозгу нужно дать понять, что никуда не бежим, и он начнет соображать.

«В общении с мошенниками это тоже поможет. Но где гарантии, что в стрессе человек вспомнит про данную технику? Наиболее действенный способ — не разговаривать с незнакомцами: отключайте трубку и не переходите по подозрительным ссылкам», — советует эксперт.

Также она напомнила про самозапрет на кредиты. Он надежно защитит от ненужных займов и интернет-обмана. Снять его можно за пару дней.