Почему зумеры отвечают на звонки молчанием

Зумеры, представители поколения Z, переписывают правила телефонного этикета, отказываясь говорить «алло» при ответе на звонки. Вместо этого они молча ждут, пока собеседник начнёт разговор. О новом тренде сообщает Business Insider, объясняя, почему молодёжь избегает традиционного приветствия и как это отражает их взгляды на общение.

Почему зумеры молчат?

По данным издания, у этой привычки есть несколько причин, связанных как с технологиями, так и с изменением социальных норм:

Зумеры сталкиваются с потоком нежелательных звонков от ботов и спамеров, которые часто активируются только после произнесения «алло». Молчание позволяет сразу понять, кто на другом конце линии — робот или человек. Молодёжь опасается, что их голос могут записать и использовать для клонирования в мошеннических схемах, например, для подделки личности. Отказ от приветствия стал своеобразной мерой предосторожности. Для зумеров инициатива разговора лежит на звонящем. Если вы набрали номер, то и начинайте беседу — такова логика поколения, выросшего в эпоху мессенджеров и видеозвонков, где приветствия часто избыточны.

От стационарных телефонов к цифровой эпохе

Business Insider напоминает, что в прошлом телефонный этикет был строже. В эпоху стационарных телефонов, когда в доме была одна трубка, отвечавший часто представлялся, называя своё имя или даже адрес, чтобы звонящий знал, кто на связи. «Алло» тогда было минимальным приветствием, но и оно считалось недостаточным в формальных ситуациях. Сегодня, когда у каждого есть личный смартфон, необходимость в таких ритуалах отпала, а зумеры и вовсе упростили процесс до молчаливого ожидания.