Психотерапевт объяснил, как фото может испортить вам отпуск

Психотерапевт Крашкина: увлечение фото в отпуске может испортить отдых. Соблазн привезти из отпуска как можно больше красивых снимков для соцсетей может обернуться стрессом вместо отдыха. Когда цель — не восстановиться, а собрать лайки, человек теряет контакт с собой и моментом. Почему стоит отказаться от идеи сфотографироваться с каждой достопримечательностью, объяснила психотерапевт.

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К чему приводит увлечение фото на отдыхе

Когда человек едет в отпуск с целью сделать красивые фото, в центре внимания оказывается он сам, а картинка, которую увидят подписчики, пояснила в разговоре с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Отпуск превращается в постановку: начинается подбор локаций, ракурсов, образов.

Всё внимание уходит на то, как встать, куда смотреть, как лучше обрезать кадр. Внешняя эстетика вытесняет внутренние ощущения.

Турист стремится соответствовать какому-то образу. В итоге вместо расслабления он получает напряжение и стресс, сказала психотерапевт.

Отпуск, который остаётся внутри

По-настоящему отдохнувший человек чувствует лёгкость, наполненность, внутреннее обновление, подчеркнула специалист.

Эти состояния остаются с ним надолго — в теле, в памяти, в настроении.

Зато фото, как бы красивы они ни были, быстро теряют значение.

Как найти баланс

Летом особенно хочется и показать, как хорошо ты проводишь время, и действительно расслабиться.

Крашкина подчёркивает: важно не отказываться от фото, а помнить, что они — дополнение, а не главная цель.

Именно этот баланс позволяет получить настоящее удовольствие от времени для себя, заключила Крашкина.

Как любовь к селфи влияет на человека

Положительные реакции на фото действительно поднимают настроение и укрепляют уверенность, говорила ранее Крашкина. Человек чувствует себя красивым, значимым, нужным.

Но если самооценка начинает зависеть только от реакции подписчиков, возникает риск эмоционального спада. Снижается активность подписчиков — падает уверенность в себе.

Особенно тяжело это тем, для кого количество лайков — показатель собственной ценности.

При этом селфи могут работать и в плюс, если использовать их осознанно, подчеркнула она.

Фотографии без ретуши, живые моменты, отражение подлинных эмоций и изменений — всё это помогает лучше понять себя, сказала психотерапевт.

С таким подходом превращает съёмку в личный дневник, в котором отражаются не только внешние, но и внутренние перемены.