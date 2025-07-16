Сексолог развеял популярные мифы о сексе

Житель Ижевска Дмитрий Николаев спросил: «В интернете много пишут о важности секса. Насколько это действительно необходимо в наше время?».

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В Минздраве Удмуртии прокомментировали различные мифы о сексе. Об их достоверности или несостоятельности «Сусанину» рассказал замглавврача БУЗ УР «Республиканский клинический центр психического здоровья», врач-сексолог отделения амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз «РКЦПЗ МЗ УР» Ильдар Фахреев.

В интернете часто можно услышать информацию о том, сколько раз в неделю взрослые люди должны совокупляться. Как правило, это число составляет от 3-4 раз для молодых людей и 1-2 раза — после 40 лет.

«Установленной нормы по количеству половых актов, конечно же, не существует. Весьма условно можно принять за норму ту тенденцию, что в молодом возрасте и при начале половой жизни половые акты будут совершаться чаще, через некоторое время они станут совершаться с условной систематичностью (2-3 половых акта в неделю), а с возрастом станут реже и вовсе прекратятся. Это деление весьма ориентировочно», — поделился специалист.

Помимо этого, в интернете нередко можно встретить материалы, повествующие о том, что секс якобы помогает при лечении различных заболеваний или является их профилактикой. Также регулярно можно встретить статьи о том, насколько секс полезен и необходим.

«Секс использоваться для предупреждения каких-либо заболеваний, для усиления эффектов лекарственных препаратов, не может.

Нормальный половой акт у здоровых людей не является ни вредным, ни полезным. Это касается и мужчин, и женщин», — сообщил Ильдар Фахреев. Кроме того, специалист указывает на то, что воздержание от половой жизни является абсолютно безопасным.

В продолжение темы можно вспомнить различные сообщества и сайты, в которых пишут о том, что секс, а именно оргазм, позволяет женщинам справиться с различного рода болью. Чаще всего фигурирует информация, что секс помогает справиться с головной болью. Реже можно встретить варианты с зубной болью, болью в животе.

«Под оргазмом понимается сладострастное ощущение в момент завершения полового акта. Использовать это ощущение для борьбы с болями видится несостоятельным», — сказал врач-сексолог.

Вместе с тем, в интернете периодически появляется информация о том, что отсутствие оргазма при сексе вредит организму — причём как мужскому, так и женскому.

«Для мужчин половой акт, не сопровождающийся эякуляцией, если это осуществляется намеренно, ненормален. Если это происходит нерегулярно, то в этом нет ничего вредного. Для женщин отсутствие оргазма безвредно», — рассказал Ильдар Фахреев.

Однако помимо традиционного (классического) секса есть и его «сублиматы», например, — мастурбация. В сети люди часто пишут о том, что она тем или иным образом травмирует организм — вызывает эректильную дисфункцию, ухудшает чувствительность полового члена или влагалища и так далее. Вместе с этим упоминается смежный с мастурбацией процесс — просмотр порнографии. Существует множество текстовых и видеоматериалов, в которых рассказывается о колоссальном вреде просмотра порно для обоих полов.

«Мастурбация, в норме, присуща подросткам или лицам, не имеющим возможности заняться сексом из-за вынужденных обстоятельств. Это суррогатная форма половой активности, отражающая затруднения в общении с противоположным полом. Она может принять дезадаптивный характер и нарушить возможность получения удовлетворения во время секса. То, что в ряде случаев некоторые элементы самостоятельной стимуляции половых органов могут быть использованы при лечении сексуальных дисфункций — это медицинский вопрос, и производится только по рекомендации специалиста. Просмотр порнографии опасен восприятием представлений, отклоняющихся от нормального полового акта, и включением их в собственное поведение. Порнография культивирует приоритет сладострастия во всём спектре отношений между мужчиной и женщиной, пусть и косвенно, но оправдывает недобровольные сексуальные отношения, определяет усвоение людьми установок, связанных с главенством сиюминутной удовлетворённости, и разрывает таким образом взаимную связь традиционно сложившихся духовных потребностей с этикой сексуальных отношений», — заявил специалист.

Кроме того, врач опроверг миф о том, что мастурбация «убивает» чувствительность.

«Однако при переходе от самоудовлетворения к парной активности для достижения полной яркости ощущений при половом акте требуется период адаптации, включающий регулярную половую жизнь и воздержание от мастурбации», — ответил специалист.

При этом в Минздраве Удмуртии отмечают, что механистичное вычленение процесса полового акта и сопровождающих его физиологических явлений, с медицинской точки зрения, не является приемлемым. Основы сексуальной жизни человека очень разнородны. Она одновременно сочетает в себе и то, что можно назвать инстинктивным, и то, что относится не просто к психической деятельности, но и к духовной жизни.