Психолог объяснила, почему люди устали от «гламура и вылизанного глянца»

Люди не должны «ходить строем» и стремиться к идеальности.

Следует соприкасаться с «реальным миром» и не бояться несовершенств, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.

«Сказка про красавицу и чудовище — это про то, что можно любить что-то несовершенное, не нужно быть идеальным для того, чтобы тебя любили и принимали. В том числе, когда ты сначала этого боишься, а потом ты начинаешь видеть в этом душу, ты начинаешь видеть в этом искренность. Тебе не вот эту вот гламурную жизнь инстаграмную* показывают, ты начинаешь соприкасаться с реальным миром, когда ты начинаешь познавать то, что отличается от тебя.

А если мы все ходим строем, как это было в определённые годы нашей истории, и все мы такие одинаковые, и одеты мы все в одну и ту же одежду фабрики «Большевичка», то нам очень сложно видеть то самое тёплое и важное, за что мы так сильно боремся в каждом человеке. Мы начинаем замыленным взглядом воспринимать просто серую некую массу. Хочется живого, натурального мира. Мы устали от гламура, мы устали от вылизанного глянца».

Ранее психолог назвала современные требования к женщинам «жёсткими».

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