Как знакомство с партнером влияет на будущий брак

То, как вы познакомились со своим партнером, может предсказать, насколько счастливым окажется ваш будущий брак — и это плохие новости для тех, кто знакомится онлайн.

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Авторы статьи в Computers in Human Behavior сравнили отношения тех, кто познакомился в интернете, с теми, кто встретился офлайн, и обнаружило, что первые оценивают свой союз как менее удовлетворительный и стабильный по сравнению с теми, кто нашел свою судьбу по старинке.

В исследовании приняли участие 923 супружеские пары из США, примерно половина из которых познакомилась онлайн. Оказалось, что те, кому интернет помог обрести друг друга, чаще ощущают социальную маргинализацию — внешнее давление, порождающее страх, что их отношения или способ знакомства не получат широкого общественного одобрения.

Участники исследования были подобраны в соответствии с данными Бюро переписи населения США по возрасту, расе и полу. Те, кто познакомился онлайн, использовали сервисы eHarmony, Grindr, Match и Tinder. Встретившиеся очно были представлены друг другу друзьями, семьей или соседями, на работе или в церкви, в колледже или школе, а также в барах или других общественных местах вроде спортзала.

Результаты показали, что супружеские пары, познакомившиеся онлайн, моложе и вступили в брак позже, чем те, кто познакомился офлайн, а также имели больше партнеров до брака; кроме того, среди них выше доля однополых партнерств.

Уровень удовлетворенности и стабильности в паре, образованной в результате онлайн-знакомства, ниже по сравнению с теми, кто встретился лично. Но все же выше среднего уровня — что дает основания считать такие браки вполне жизнеспособными.

По данным Statista, в 1995 году только 2% пар познакомились онлайн, но к 2017 году этот показатель вырос до 39%.

Онлайн-знакомства изменили традиционный сценарий свиданий, позволив людям влюбляться, даже если они живут далеко друг от друга, а друзья и семья не знакомы с партнером и не могут высказать свое мнение о нем до того, как отношения уже сложатся.

Физическая удаленность от потенциального партнера может компенсироваться более тесной эмоциональной близостью, а общение на дистанции способствует большей открытости и раскрытию своей истинной сущности. По мнению исследователей, эти факторы могут повлиять на создание прочной основы для брака.

Онлайн-знакомства изначально строились на научном подходе, используя поисковые инструменты для подбора людей с общими интересами. Сейчас алгоритмы в приложениях, таких как Tinder, также анализируют поведение пользователей при свайпах.