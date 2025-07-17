Психолог раскрыла главную причину супружеских измен

Психолог Эстер Перель считает, что каждый случай супружеской измены имеет собственное объяснение, но их объединяет главная причина. Ее она назвала в разговоре с газетой Telegraph.

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По словам психолога, часто причина измен связана с отношениями. К примеру, человек чувствует себя отверженным, преданным и это толкает его к адюльтеру. Еще одной частой причиной она назвала отстраненность партнеров и ощущение одиночества. Не реже, утверждает эксперт, поводом для измены служат внутренние причины человека, которые прямо не связаны с поступками партнера.

Психолог убеждена, что за всеми этими объяснениями стоит одна главная причина: отношения мертвы. Однако она подчеркивает, что их можно возродить, а самый действенный способ сделать это — пробудить любопытство партнеров друг к другу.

«Надо попытаться признать, что вы не так хорошо знаете партнера, как вам кажется. Попробуйте поговорить с ним о чем-то интересном, вместо того, чтобы предъявлять претензии», — дала совет эксперт.

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