Названо необходимое для счастья количество секса

Психолог и сексолог Дэвид В. Уол рассказал, какое количество секса необходимо для счастья. Своими мыслями он поделился с изданием Psychology Today.

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По словам Уола, ряд исследований подтвердили: чем чаще человек занимается сексом, тем счастливее себя чувствует. Правда, по его словам, когда частота секса достигает одного раза в неделю, рост уровня счастья останавливается.

Сексолог добавил, что есть и другая теория, согласно которой частые сексуальные контакты уменьшают влечение, из-за чего радости от половых актов становится все меньше.

«Я не уверен, что мы правильно ставим вопрос и делаем верные выводы. Вполне может быть, что счастливые люди чаще занимаются сексом, а не секс делает их счастливыми. Тема становится еще более запутанной, если учитывать культурные и социальные аспекты, которые на нее влияют», — отметил Уол.

Специалист считает, что нужное для счастья количество секса у каждого человека будет свое. Определяя это число, он посоветовал задуматься о том, какие факторы снижают половую активность: это может быть стресс на работе, проблемы со здоровьем, сложности в общении с партнером. Решение этих проблем как раз и поможет повысить уровень счастья и количество секса, заключил психолог.

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