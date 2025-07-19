К чему приводит патологическая тревожность

Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич рассказала, к чему может привести патологическая тревожность.

При этом в интервью РИАМО она отметила, что что тревога – это очень полезная эмоция, это именно тот защитный механизм, который срабатывает, если мы оказываемся в ситуации неопределённости и без чётких представлений о происходящем вокруг.

«Напряжение, которое у нас возникает, это призыв подготовиться, собрать больше информации, разработать план действий, – объяснила специалист. – Зачастую тревожные люди более результативны. Из-за этого чувства они раньше выходят из дома на встречи или в аэропорт – ими движет опасение опоздать».

Однако иногда, добавила психотерапевт, тревожность может выходить за все рамки разумного и начать мешать жить.

«Незначительные ситуации воспринимаются как предвестники больших катастроф. Ребёнок просто поцарапал руку, а его мама уже видит в этом первые признаки развития страшного заражения, которое обязательно должно привести к ампутации», – привела пример Галич».

Патологическая тревожность, добавила медик, мешает человеку не просто думать, но и действовать.

«Она становится неконтролируемой и стремительно нарастающей. В норме чувство тревоги не должно вызывать все эти признаки», – резюмировала кандидат психологических наук.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что жара способна вызывать дополнительные переживания, спровоцировав повышенную тревожность.