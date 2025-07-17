Стало известно, сколько россиян готовы к отношениям с фанатом аниме

Каждый второй россиянин (51%) хорошо относится к отношениям с человеком, увлеченным азиатской культурой — фанатом аниме или манги. Об этом «Газете.Ru» рассказали дейтинг-сервис VK Знакомства совместно с книжным сервисом Строки.

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54% опрошенных заявили, что готовы проявить инициативу и глубже познакомиться с культурой ради любимого человека. 60% мужчин признались, что будут довольны, если интерес партнерши к азиатской культуре станет их общим увлечением. При этом 48% женщин ответили, что нейтрально воспринимают увлечение возлюбленного азиатской культурой.

По данным аналитиков, четверть россиян представляют себе фаната азиатской культуры человеком с широким кругозором. 24% опрошенных отметили их нестандартное мышление, а 23% — открытость ко всему новому. Однако каждый десятый россиянин заявил, что поклонники азиатской культуры склонны к замкнутости или инфантильности.

Эксперты рассказали, что в России стремительно растет интерес к этому направлению. 88% респондентов заявили, что встречали поклонников азиатской культуры. Половина опрошенных признались, что сами интересуются этой темой. 40% участников опроса отметили, что уважают интерес к культуре Азии. Только 9% россиян заявили, что негативно относятся к этому увлечению.

Для знакомства с азиатской культурой чаще всего выбирали аниме и дорамы — их посмотрели 26% опрошенных. Еще 22% россиян заявили, что пробовали азиатскую кухню. На третьем месте оказалась азиатская литература — ей интересуются 21% респондентов. Манга (31%), манхвы (15%) и новеллы (14%) вошли в топ самых популярных видов произведений.

До этого было анонсировано аниме по манге создательницы культового «Стального алхимика».