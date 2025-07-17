Назван популярный для знакомств вид спорта

Россияне теперь находят возлюбленных на бегу — марафоны и беговые сообщества становятся «локацией» для поиска партнера. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты дейтинг-сервиса Twinby.

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«В 2025 году совместный бег — новый дейтинг-тренд, причем неважно, насколько быстро вы оказываетесь на финише, важно, насколько вы открыты к знакомству. Во всем мире уже более 621 млн человек увлекаются бегом, и это неудивительно, потому что это один из самых доступных видов спорта — достаточно пары кроссовок, а место для пробежки есть в каждом городе и в каждом дворе. К тому же всего полчаса бега сжигают около 300 калорий, а бегуны живут дольше на три года, чем те, кто не бегает», — рассказали они.

Эксперты отметили, что около трети взрослых жителей РФ бегают или занимаются спортивной ходьбой, по данным ВЦИОМа, и с каждым годом этого спорта популярность растет — статистика показывает, что россияне стали больше участвовать в забегах и марафонах.