Назван популярный для знакомств вид спорта

Россияне без отношений стали чаще заниматься бегом
Россияне теперь находят возлюбленных на бегу — марафоны и беговые сообщества становятся «локацией» для поиска партнера. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты дейтинг-сервиса Twinby.
«В 2025 году совместный бег — новый дейтинг-тренд, причем неважно, насколько быстро вы оказываетесь на финише, важно, насколько вы открыты к знакомству. Во всем мире уже более 621 млн человек увлекаются бегом, и это неудивительно, потому что это один из самых доступных видов спорта — достаточно пары кроссовок, а место для пробежки есть в каждом городе и в каждом дворе. К тому же всего полчаса бега сжигают около 300 калорий, а бегуны живут дольше на три года, чем те, кто не бегает», — рассказали они.
Эксперты отметили, что около трети взрослых жителей РФ бегают или занимаются спортивной ходьбой, по данным ВЦИОМа, и с каждым годом этого спорта популярность растет — статистика показывает, что россияне стали больше участвовать в забегах и марафонах.
«Для трети россиян спорт — одно из главных увлечений. Причем почти 10% респондентов интересуются бегом. Однако чаще бегать любят мужчины — 12,6% указали в числе своих интересов бег. Интересно, что больше всего любителей побегать живут южных «столицах»: в Ростове-на-Дону и в Краснодаре. Кроме того активно бегают в российских мегаполисах — в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде — жители этих городов назвали бег своим увлечением. При этом в Москве оказались самые «бегущие» женщины», — заключили аналитики.