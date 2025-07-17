Психолог перечислил вещи в сексе, которых боятся женщины

Вопрос интимной близости, особенно если мы говорим о новом половом партнере, очень волнителен для женщин. Желание, чтобы все было красиво и прошло идеально, рождает немало страхов и предубеждений. Впоследствии это отражается и на настрое, и на самом процессе. Подробнее о сексуальных женских страхах «Вечерняя Москва» узнала у кандидата психологических наук, психолога Елены Яриковой.

© Вечерняя Москва

Страх № 1

По мнению специалиста, один из самых распространенных страхов перед сексом у женщин — ее внешние несовершенства. Размер груди, комплекция, пропорции тела, целлюлит — все это заставляет женщину накручивать себя и заведомо расстраиваться от простроенного сценария.

«При этом в момент сексуального влечения мужчины не акцентируют внимание на изъянах и лишних складках, они воспринимают женщину в целом как объект желания, без привязки к конкретной части тела. Мужчины часто не видят проблем там, где их находят женщины, а некоторые из них считают очень даже сексуальными и возбуждающими», — заверила Ярикова.

Страх № 2

Сделать что-то или как-то не так в процессе секса — очень распространенный страх у женщин, считает психолог.

«Отсутствие опыта — это не причина для паники или стыда, мы не рождаемся виртуозами секса, поэтому чрезмерно об этом сокрушаться не стоит, — успокоила эксперт. — В процессе обоюдного желания вы найдете общие точки соприкосновения или можно просто спросить напрямую, что партнеру нравится, а чего лучше не пробовать».

Для мужчины секс с новой женщиной не менее волнителен, чем для женщины, заметила специалист. Он тоже боится не удовлетворить женщину или сделать что-то не так.

Страх № 3

По словам психолога, еще один распространенный страх среди женщин — боязнь собственных желаний. Люди имеют разные желания и предпочтения в сексе. Если мужчинам о них говорить проще, то с женщинами ситуация немного сложнее. Скованность в сексуальных вопросах и страх раскрыть свои истинные предпочтения нередко выливается в то, что женщина не может получить удовольствие, аргументируя это тем, что мужчина «все делал не так».

«Для того чтобы минимизировать такие ситуации, нужно уметь говорить о своих предпочтениях, ведь залог хорошего секса — удовольствие двух партнеров», — порекомендовала Ярикова.

Страх № 4

Кроме того, многие женщины боятся чем-то заразиться во время полового акта, особенно с новым партнером, подчеркнула специалист. Вероятность того, что партнер может являться переносчиком половых инфекций, есть всегда. Узнать это можно, только спросив справку, чего в большинстве случаев женщины не делают, боясь тем самым обидеть мужчину.

«При согласии на незащищенный секс страх быть зараженной будет присутствовать всегда, плюс ко всему это влечет за собой не только болезни, но и может привести к нежелательной беременности. Все эти мысли не будут способствовать расслаблению и вовлечению в интимный процесс», — предупредила Ярикова.

Страх № 5

Отношение к сексу у женщин и у мужчин отличается. Если у мужчин секс может означать «просто секс», без необходимости общаться в будущем, то женщины в большинстве случаев рассматривают сексуальную близость как повод для зарождения отношений, считает психолог.

«Чтобы избежать такой ситуации, нужно задать партнеру вопрос о целях вашей встречи и дальнейших взаимоотношениях. Если ответ не совпадает с вашими ожиданиями, тогда решение за вами: готовы ли вы на разовую встречу», — заключила эксперт.

Часто после долгой болезни, изматывающего стресса или долгой разлуки интимная жизнь в паре останавливается. Однако это не конец близости, а только пауза. Сексолог Ксения Васильева поделилась с «Вечерней Москвой» советами, которые помогут вернуть интимную близость в отношения.