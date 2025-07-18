Эксперт предупредил о скрытой опасности ИИ для психики

Нейропсихолог Галина Губайдуллина считает, что ИИ вскоре станет привычной частью жизни, как когда-то гаджеты. Однако чрезмерное его использование способно ослабить самостоятельное мышление. Исследования подтверждают: постоянное обращение к нейросетям делает ум «ленивым».

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Кроме того, эксперт предупреждает о возможном идеологическом влиянии ИИ, подобном скрытым установкам в «Википедии». Это может привести к потере собственной точки зрения и критического мышления.

Губайдуллина также выделяет риск замещения настоящей эмпатии имитацией: ИИ способен демонстрировать «эмоциональное слушание», но за этим стоит лишь алгоритм, а не настоящее участие. По её мнению «ФедералПресс», важно научиться пользоваться ИИ осознанно, чтобы сохранить человечность, мышление и способность к сопереживанию.

Ранее специалисты рассказали, как избавиться от желания постоянно проверять обновления в социальных сетях. Также психиатр объяснил, как распознать у себя скрытую депрессию, а не говорить врачу сторонние симптомы.