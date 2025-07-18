Специалист объяснил причины летней депрессии

Психолог Юлия Габерштейн рассказала подробности о сезонной летней депрессии.

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«Сейчас примерно 10% от всего населения страдают именно сезонной летней депрессией, то есть аффективным расстройством личности. Это во многом связано с несбывшимися ожиданиями, когда лето связываешь с отпуском, отдыхом, расслаблением, а потом что-то не получается», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, на состояние здоровья также влияет нарушение режима сна и жаркая погода, так как организм всё время тратит силы на то, чтобы охладиться.

«Также могут влиять на самочувствие резкие перемены погоды и излишнее времяпровождение в социальных сетях», — добавила Габерштейн.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, кардиолог Юрий Конев в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что пожилые люди входят в группу риска в жару, так как их компенсаторные возможности значительно снижены.