Раскрыты способы перестать стесняться во время секса

Lenta.ru

Сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева раскрыла три способа, которые помогут перестать стесняться своего тела во время секса. Своими советами она поделилась с «Лентой.ру».

Раскрыты способы перестать стесняться во время секса
© Lenta.ru

По словам специалистки, стать увереннее в себе в постели можно, если попросить близких людей ответить на несколько вопросов.

«Как вы видите меня со стороны? Есть ли у меня лишний вес? Что мне стоит изменить в моем внешнем виде? Стоит ли мне стесняться себя и своего тела?» — перечислила эти вопросы сексолог.

Затем она посоветовала проанализировать полученные ответы и обратить внимание на то, какие из них совпадают с тем, что человек сам о себе думает, и на то, какие из них кажутся самые приятными.

Затем Мурзагалиева порекомендовала понять, что именно не устраивает в собственном теле. «Если вы осознаете, что с весом у вас все в порядке, вы прекрасно выглядите, здесь, скорее всего, не хватает уверенности и ощущения себя значимым и важным», — добавила она.

Чтобы чувствовать себя более уверенно, сексолог посоветовала простое упражнение: выбрать свое лучшее фото, поставить его на заставку телефона, и каждый день говорить себе комплименты.

«Таким образом вы будете формировать новое мышление о себе. Сначала будет казаться, что ничего не происходит, но со временем вы почувствуете, что в действительности стали считать себя красивой и привлекательной», — уточнила эксперт.

Наконец, избавиться от стеснения в постели, по ее мнению, помогут красивое нижнее белье, костюмы для эротических игр, кэтсьюты — комбинезоны из сеточки с открытым доступом.

Ранее Мурзагалиева предупредила женщин о неочевидной причине отсутствия оргазма. По ее словам, негативно на интимной жизни может сказываться слабость мышц тазового дна.