Секреты саморазвития: как найти время для себя

В большом мегаполисе бывает непросто сконцентрироваться на своей реализации и саморазвитии. Проблема может заключаться во многих факторах, важно вовремя обратить на них внимание, чтобы не потерять себя.

Уделите внимание своему сну и питанию

На первый взгляд: ничего необычного и на что это может повлиять? Но на самом деле именно в некачественном режиме и плохом питании может крыться причина того, что у вас ежедневно нет сил и желания реализовывать свои мечты и планы.

Старайтесь ложиться до полуночи и высыпаться, то есть, спать не менее 8 часов. Питаться сбалансировано в большом городе бывает сложно, однако решение есть: это рестораны и кафе, которые готовят полезные рационы на неделю. Правильное меню не только принесет вам заряд энергии на день, но и сэкономит время на готовке. И это время как раз можно потратить на любимые дела.

Тайм-менеджмент

Живя в городах-миллионниках, люди забывают о важном правиле планирования, ведь именно благодаря этому многие успевают намного больше других! Заведите себе ежедневник или настенный планер.

Если не выписывать свои дела и не выполнять их, то количество будет медленно расти, а это значит, что рано или поздно вы столкнетесь с выгоранием.

Медитируйте по пути на работу

Бесцельно тратите время зря пока едете на работу и с нее? А зря! Ведь можно заняться дыхательными техниками и медитациями. Достаточно 5—10 минут сосредоточиться на вдохах и выдохах, просто считайте их про себя. Такие практики позволят успокоиться, прислушаться к себе и приблизиться к реализации задуманного. Ведь порядок мыслей позволит наладить и всю жизнь в целом, а также найти время для собственных дел.

Хобби, второй язык и много чтения

Чтение развивает мозг, а это значит, что появляются новые нейронные связи. Будьте готовы к тому, что идеи хлынут прямым потоком. Читать также можно в дороге, если у вас нет времени на это в течение дня. В любом случае старайтесь ежедневно выделять на чтение книг хотя бы 15 минут в день.

В дороге на работу также можно учить новый язык! Да, сейчас море приложений для смартфонов, где вы можете в формате игры изучать английский, французский, испанские или любой другой язык.

Возможности большого города

Мегаполисы хороши и тем, что в городе невероятное количество мероприятий, где вы можете посвятить время себе. Кстати, многие из них являются бесплатными. К примеру, выставки, форумы, театральные постановки и не только. Следите за афишами ваших городов, культурно развивайтесь и экономьте бюджет!

В условиях жесткого ритма мегаполиса бывает сложно найти время для себя, но те крупицы, которые имеются, мы очень часто сами же упускаем из виду. Старайтесь с пользой проводить свободные минуты и тогда прогресс не заставит себя ждать.