Специалист дала советы по борьбе с паническими атаками

Без помощи специалиста справиться с паническими атаками невозможно, рассказала «Узнай.Ру» психолог Татьяна Чернякова.

Она напомнила, что в обществе психологи и психотерапевты зачастую воспринимаются как крайняя мера, но в реальности именно специалист поможет ускорить восстановление. При расстройствах личности и психиатрических диагнозах без специалистов не обойтись, подчеркнула она.

Чернякова подчеркнула, что зачастую расстройства психики становятся причиной даже физической боли. Врачи в таких случаях не находят причин, но это повод обратиться к психологу. Это же относится к паническим атакам и другим соматоформным проявлениям.

Говоря о зависимостях и компульсивном поведении, она также добавила, что самостоятельно справиться с ними невозможно. Необходимо переосмыслить происходящее, без сопровождения профессионала это крайне трудно. Также она обратила внимание на психологические травмы.

«У человека появляется ощущение беспомощности, невозможности справиться с пережитым событием. В этом случае психолог или психотерапевт становится для клиента «психологически взрослым», заменяющим на время родителя и помогающим прожить и завершить травматический опыт, чтобы можно было идти дальше», — продолжила специалист.

Она обратила внимание, что поддержка специалистов поможет пережить возрастные и жизненные кризисы. А их не избегают даже самые успешные люди.

«ГлагоL» сообщал, что с грубостью приходится сталкиваться каждому, агрессивное поведение провоцирует конфликт. Защитить свои границы можно несколькими фразами и правильным поведением.