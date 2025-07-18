Психолог объяснил, какие практики помогут поднять самооценку

Дневник побед и достижений, в который будут записываться все, даже самые маленькие успехи, поможет повысить самооценку. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог, гештальт-терапевт Жаля Аскерова.

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Кроме того, можно перед сном проговаривать или записывать по три вещи, которые были сделаны для поддержания своей самооценки. Например, то, что человек позаботился о своей внешности и здоровье, защитил личные границы и так далее.

Психолог отметила, что многие люди не замечают своей ценности из-за внутренней перегруженности и требований от окружающего мира. При этом практики помогут исправить это.

«При такой психологической нагрузке сложно видеть свои сильные стороны и, соответственно, построить качественный фундамент для здоровой самооценки», — добавили в сообщении.

Клинический психолог, гипнотерапевт и арт-терапевт Софья Кремлева до этого говорила, что отказ от сравнивания себя с другими поможет справиться с низкой самооценкой. По ее словам, важно также уметь ставить реалистичные цели и стараться сравнивать себя с самим собой в прошлом, чтобы замечать прогресс.