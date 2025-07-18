Как кризисный центр в Москве помогает женщинам спастись от абьюзеров

Домашнее насилие может проявляться по-разному: систематические унижения и оскорбления, манипуляции, психологическое давление, вплоть до физического воздействия. Жертвы абьюза испытывают беспомощность, стыд и страх, из-за чего им сложно найти выход из ситуации. В такие моменты важно получить поддержку квалифицированных специалистов, которые помогут вернуть надежду на счастливое будущее. Как пережившие абьюз москвички находят не только убежище, но и профессиональную помощь в восстановлении психоэмоционального состояния в Кризисном центре помощи женщинам и детям, — в материале «Вечерней Москвы».

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От страха к действиям

34-летняя москвичка Анна — одна из тех, у кого получилось изменить свою жизнь к лучшему. Долгое время женщина не могла построить здоровые отношения. Каждый новый опыт оставлял глубокую рану, подрывал самооценку и уверенность в себе.

Последние отношения развивались стремительно, и через полгода девушка вышла замуж за Руслана, который поначалу казался внимательным и заботливым. Но вскоре проявилась его истинная сущность: сначала контроль и ревность, затем — агрессия с применением физической силы. После первого удара Анна поняла, что это только начало, и обратилась в Кризисный центр.

«Долго не решалась обратиться за помощью, жила в постоянном страхе и отчаянии. Но когда поняла, что ситуация слишком далеко зашла — позвонила в Кризисный центр. И это решение изменило мою жизнь. Здесь я встретила людей, которые не просто посочувствовали мне, а реально помогли», — рассказала Анна.

Путь к свободе

В центре Анна получила комплексную поддержку. Женщина переехала в безопасное убежище, к работе сразу же подключились психологи и юристы. На сессиях с психотерапевтом удалось выявить первопричины терпимости к абьюзу и проработать травмы прошлого.

«На первой встрече Анна призналась, что чувствует себя недостойной любви и уважения. Ей казалось, что она заслуживает такого обращения и сама виновата в том, что с ней происходило. В ходе терапии обнаружили глубокие, родом из детства, психологические травмы. Плохие отношения с братьями сформировали у Анны паттерн поведения жертвы. Она привыкла к тому, что ее чувства не имеют значения, а попытки защитить себя воспринимаются как слабость. Важно понимать, что не детские "дразнилки", а именно систематическое психологическое насилие и отсутствие защиты со стороны взрослых привели к формированию деструктивных установок», — отметила Нина Кизрина, психолог филиала "Надежда" Кризисного центра помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Специалисты научили Анну распознавать признаки абьюза и выстраивать личные границы. Профессиональная психотерапия дала ей инструменты для восстановления самооценки и веры в себя. Юристы помогли разработать стратегию защиты прав и сопровождали на всех этапах бракоразводного процесса. Два месяца проживания в убежище центра позволили женщине найти ответы на важные вопросы и переосмыслить свою жизнь.

«Поддержка специалистов центра помогла пережить сложный период и справиться с эмоциональными травмами. Научилась распознавать манипуляции и больше не позволю причинять мне боль. Теперь с надеждой смотрю вперед», — добавила Анна.

Кризисный центр помощи женщинам и детям — единственное государственное учреждение в Москве, где уже 11 лет помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Здесь можно получить комплексную помощь: убежище для себя и своих детей, психологическую поддержку, юридические консультации, а также найти работу при поддержке города. Главная цель работы центра — помочь вернуть уверенность в себе и начать новую жизнь без страха за свое здоровье и жизнь.

Распознать абьюзера в любимом человеке не так-то просто, а уйти от него еще сложнее и порой даже опасно для жизни. Психолог Инна Литвиненко рассказала «Вечерней Москве», как закончить токсичные отношения и снова стать счастливой.