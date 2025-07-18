Психолог объяснил, как реагировать на обесценивание

Важно быть уверенным, что никто не сможет лишить вас значимости и смысла.

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Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Обесценивание — это лишение смысла, лишение ценности. Оно работает и сильно уязвляет тогда, когда вы внутренне начинаете с этим соглашаться. Все люди каждые несколько минут что-то или кого-то обесценивают. Все люди, которые вокруг вас: ваши дети, партнёры, коллеги, друзья, начальники, люди, которые мимо вас идут, вас обесценивают. Всегда. Когда кто-то озвучивает это обесценивание, то это очень больно бьёт только в том случае, если вы внутренне допускаете, что он может быть прав. А если вам говорят что-то обесценивающее и вы на это триггеритесь, то вы можете очень индифферентно к этому отнестись. Внутри ты должен быть уверен, что ты не такой. Эту ценность у тебя нельзя отобрать, потому что она твоя. Ты понимаешь значимость и смысл. Тебя нельзя лишить смысла того, что ты думаешь, делаешь или значишь, просто потому что кто-то так сказал. Ты эту ценность не отдаёшь. Вариант второй, если вы понимаете, что вы более уязвимы, то не соглашаться. Важно проговаривать это для себя».

Ранее Соловьёва рассказала о необходимом для исполнения желаний настрое.