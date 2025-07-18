Названы причины шопоголизма на маркетплейсах

Многие люди могут быть шопоголиками, их можно приравнять к наркоманам, а кому-то не хватает любви, заявила в пресс-центре НСН Юлия Куликова-Цай.

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Шопоголизм стоит пресекать в детском возрасте, чтобы он не перерос в зависимость, а многие люди заполняют грустные моменты в своей жизни покупками. Об этом рассказала бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай в пресс-центре НСН.

«Международная классификация болезней приравнивает шопоголизм к лудомании, алкоголизму или наркомании, то есть к серьезной зависимости. Здесь может потребоваться даже помощь психотерапевта или психиатра. Вопрос на самом деле сложный. Я хотела бы перенести фокус внимания с наших государственных и окологосударственных органов на самих потребителей. Мы не занимаемся тем, чтобы образовывать граждан, как рационально использовать те средства, которыми они обладают. Это должно происходить с детства, а сейчас мы открываем детям карточку с 12 лет или даем свою с ограниченным лимитом трат. Мы перекладываем на подростков расходы, а они еще не понимают, с каким трудом зарабатываются эти деньги, что все не так легко и просто. Нельзя перекладывать всю ответственность на маркетплейсы», — отметила она.

Куликова-Цай добавила, что люди стали чаще покупать товары, чтобы найти в них счастье, особенно после пандемии.

«Мы, начиная с пандемического времени, вошли в состоянии повышенной тревожности, когда мы залипали в соцсетях, а потом перешли в маркетплейсы и стали видеть что-то "нереально нужное", что хотим купить, даже если на это не хватает денег. Поэтому многие начали изворачиваться, искать варианты для покупки. Это своего рода компенсация той тревожности, которая повысилась на 40-45% по сравнению с периодом до 2020 года. Все из-за последствий самоизоляции, у многих также отвалилось большее количество социальных связей. Чтобы закрыть дофаминовое окно и почувствовать себя лучше и увереннее, люди стали заходить в приложения маркетплейса и выбирать себе что-нибудь», — заключила она.

Ранее директор союза электронной торговли Георгий Багирян рассказал в пресс-центре НСН, кто чаще всех подвержен шопоголизму.