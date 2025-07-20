Перечислены простые способы «перезагрузить» мозг

Психиатр, психотерапевт Алана Баева рассказала, как во время стресса можно «встряхнуть» себя.

«В состоянии стресса у человека восприятие реальности несколько искажается. Отсюда и ощущение безысходности. Сделайте что-нибудь непривычное, чтобы помочь себе, – дала совет эксперт.

Например, можно пройти на работу другим маршрутом, пообедать левой рукой, если вы правша, или послушать музыку, которую раньше игнорировали. Такие простые действия помогают активизировать новые участки мозга и как бы «сбивают» его с зацикленного состояния, пишет KP.RU.

Специалист также напомнила, что долгое зависание в соцсетях нередко говорит о внутреннем напряжении, тревожности и эмоциональном дискомфорте. Человек таким образом пытается отвлечься и успокоиться, переключая внимание на что-то внешнее, однако это лишь иллюзия облегчения.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что жара способна вызывать дополнительные переживания, спровоцировав повышенную тревожность.