Почему стали популярны кофе-рейвы

В 2025 году Россия переживает настоящий бум кофе-рейвов — утренних вечеринок, где вместо коктейлей подают латте, а гости танцуют под диджей-сеты. Разбираемся, откуда взялся этот тренд, почему он стал таким популярным и надолго ли останется с нами.

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Откуда пришёл тренд

Кофе-рейвы, или Morning Coffee Club, зародились в Европе, где их называют Coffee Rave. Формат возник как альтернатива ночным вечеринкам для тех, кто ценит здоровый образ жизни и не хочет жертвовать сном ради веселья. В 2013 году в Лондоне фестиваль Morning Gloryville предложил концепцию «осознанного клубного отдыха»: утренние танцы с кофе, чаем или смузи, иногда с йогой перед вечеринкой. Гости заряжались энергией и шли на работу. Формат подхватили кофейни Берлина, Стамбула и других городов, а в конце 2024 года он добрался до России.

В Москве кофе-рейвы начались в декабре 2024 года в кофейнях Coffee Flight и Rockets Concept Store. Вскоре тренд распространился на Петербург, Сочи, Казань и другие города. Сначала вход был свободным, но из-за ажиотажа организаторы ввели предварительную регистрацию.

«Феномен наших вечеринок — в совпадении энергий между нами и аудиторией. Это не просто музыка, а обмен энергией, шоу и комьюнити. Многие гости становятся нашими друзьями», — говорят организаторы Morning Coffee Club.

Как проходят кофе-рейвы

Кофе-рейвы длятся 3–4 часа, начинаются в 9–11 утра и проходят в концептуальных кофейнях непремиального сегмента. Гости заказывают кофе, матчу или смузи и танцуют под летние диджей-сеты. Бартендеры готовят специальные меню с авторскими напитками, а атмосфера остаётся дружелюбной и открытой.

«На рейвах царит лёгкая атмосфера. Люди слушают музыку, пьют кофе, общаются. Больше девушек, чем парней, — делится постоянный гость. — Играет популярная музыка, все подпевают, снимают видео и весело проводят время».

Однако есть и сложности: кофейни часто не вмещают всех желающих, а очереди за напитками замедляют процесс. Некоторые площадки, как Rockets Concept Store, отказались от регулярных рейвов из-за необходимости перестраивать пространство и перегруза кухни.

Кто ходит на кофе-рейвы

Изначально формат привлёк миллениалов 30–35 лет, для которых ночные тусовки стали недоступны из-за работы и семьи.

«В 29 лет у меня ребёнок, и ночные клубы — не мой формат. Утренние рейвы позволяют встретиться с друзьями, потанцевать и не сбивать режим».

Зумеры тоже полюбили кофе-рейвы. The New York Post отмечает, что поколение Z всё чаще отказывается от алкоголя, а бары терпят убытки. Утренние тусовки с кофе или матчей стали для них идеальной альтернативой.

«Это как спорт, только веселее. Все трезвые, улыбчивые, и можно идти по делам», — говорит одна из гостей.

В России молодёжь составляет значительную часть аудитории.

«Это новый формат для тех, кто устал от ночных тусовок и хочет энергии без похмелья», — отмечает участник.

Временный хайп или будущее вечеринок?

Несмотря на популярность, кофе-рейвы сталкиваются с проблемами. Переполненные кофейни и нагрузка на персонал заставляют организаторов искать новые форматы. Некоторые, как кофейня Flight Coffee, приостановили вечеринки из-за жалоб соседей, но планируют возвращение.

Организаторы Morning Coffee Club уверены в будущем формата:

«Тренд на ЗОЖ и здоровый сон делает утренние рейвы перспективными. Мы формируем новую культуру».

Но часть заведений, как «Вспышка», отказалась от кофе-рейвов, чтобы сохранить привычный формат для постоянных гостей. Тренд может стать менее массовым, но сохраниться в нишевых комьюнити, где ценят энергию, общение и кофе без алкоголя.