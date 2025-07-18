Эксперт рассказал о простом способе победить прокрастинацию

Желание прокрастинировать, откладывая дела в "долгий ящик", связано с желанием мозга получить сиюминутное вознаграждение за свою работу, рассказали зарубежные ученые. Можно ли победить привычку откладывать все на потом, узнала Москва 24.

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Во всем виноват мозг

Головной мозг устроен так, что ему интереснее получить сиюминутное удовольствие, а не ждать результатов от долгой работы. Об этом рассказала нейробиолог и профессор университета Пенсильвании Эмили Фалк в колонке для The New York Times.

По ее словам, в мозге существует система оценки, благодаря которой возникают разные сценарии развития событий. И если же награда за то, что вскоре произойдет, кажется далекой или неопределенной, мозг в какой-то степени отказывается от нее, снижая мотивацию. Поэтому, например, всегда легче съесть пончик, чем заняться вопросами здоровья. Но "победить" это все-таки можно.

«Когда мы пытаемся мотивировать себя, то часто концентрируемся на долгосрочных выгодах, а не на вознаграждении в ближайшей перспективе», – отметила нейробиолог.

В таком случае человек работает против своего мозга. Кроме того, чем больше размышлений о важных вещах, которые нужно сделать, тем человек оказывается более восприимчив к новым идеям, отметила эксперт.

По ее словам, замотивировать себя помогает система так называемой социальной обработки: согласно ей, во время работы человек взаимодействует с другими. А это считается одним из самых важных и мощных источников поощрения.

«Мы с моей исследовательской группой постоянно используем социальные поощрения в лаборатории: например, выделяем время, чтобы вместе выполнять наши самые нелюбимые задачи. Обязательство трудиться за кого-то облегчает начало работы, совместная занятость делает ее более увлекательной, а общение с людьми, которые оценят и выиграют от этого, придает задаче смысл. Эти достижения могут мотивировать нас на будущие успехи».

Специалист добавила, что в таком случае ценные для других вещи или ситуации становятся важнее и для остальных. Таким образом многие начинают выбирать более здоровое питание, регулярно заниматься спортом и жертвовать на благотворительность, видя одобрение со стороны.

Также врач предложила еще один способ борьбы с прокрастинацией – сравнивать текущие дела с желаемыми.

«Если я хочу быть в лучшей физической форме, то могу начать ездить на работу на велосипеде», – предложила эксперт.

Небольшие изменения в подходе к принятию решений сделают этот процесс намного легче, заключила Фалк.

Как обмануть себя

Мозг действительно устроен так, что ему больше нравится получать небольшую выгоду сейчас, чем большую через некоторое время, подтвердила в разговоре с Москвой 24 психолог Екатерина Кольцова.

«Чтобы на этом фоне не возникло проблем, важно развивать дисциплину, не выбирая то, чего хочется сию минуту. Важно возвращать себя в осознанную позицию и помнить о целях, а не идти на поводу у инстинктов, – посоветовала эксперт. – Также стоит упомянуть еще один механизм, который поможет действовать правильно: нужно много отдыхать, чтобы заслужить право работать. Например, все выходные провести без телефона, не отвлекаясь на рабочие задачи, тогда в понедельник получится "накинуться" на задачи».

Специалист добавила, что психика устроена таким образом, что ей не нужны достижения. Достаточно того, чтобы было тепло, сытно и рядом находился партнер для размножения.

«Однако в мозге есть префронтальная кора, которая способна вызвать желания путешествовать, улучшать качество жизни и выглядеть лучше. Но даже эти моменты мозг будет саботировать, чтобы сохранить энергию, находясь в зоне комфорта», – предупредила врач.

Также прокрастинация в некоторых случаях является симптомом депрессивного расстройства, рассказала Москве 24 врач-психиатр Надежда Соловьева.

«При таком заболевании не хватает внутренней энергии, желания, эмоций для выполнения задач», – предупредила эксперт.

Она добавила, что не стоит забывать и про личностные особенности. Например, существуют холерики, сангвиники, меланхолики и флегматики, и первые склонны к прокрастинации меньше остальных.

«Также желание ничего не делать может быть ответом на стрессы. То есть когда очень много дел и мы не в состоянии их выполнить, мозг как бы "подвисает" из-за большого объема задач».

Врач посоветовала разобраться с причинами прокрастинации со специалистом. Если она связана с депрессией, важно вылечить патологию. Если же это особенность личности, проводятся специальные поведенческие терапии.

«На сегодняшний день очень популярна гипотетическая психотерапия, которая помогает человеку выработать определенный ритм жизни и самоорганизоваться», – порекомендовала эксперт.

Она добавила, что бороться с привычкой откладывать дела на потом помогает мысль о цели. Когда есть смысл, выполнить что-то становится намного легче. Если такой способ не действует, важно начать вырабатывать привычки, заключила Соловьева.