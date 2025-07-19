Выяснилось, о каком жилье мечтают зумеры

Зумеры устали от шума: будучи первым поколением, погрузившимся в мир цифровых технологий уже с первых дней жизни, они хотят тишины. Именно так ответили в ходе масштабного исследования 26% респондентов в возрасте 18–25 лет.

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Молодых людей не интересует наличие кофеен и ресторанов рядом с домом. Лишь 4% зависят от подобного рода инфраструктуры. 5,7% зумеров считают важным фактором возможность быстрой доставки еды на дом и наличие торгового центра в пешей доступности.

Аналитики «Девелопмент-Юг» выяснили, что всего 6,5% представителей поколения Z мечтают жить в новостройке в самом центре города. 29,5% хотят жить подальше от центра в квартире с панорамными окнами, выходящими на водоем или парк. 3,3% задумываются о покупке квартиры с обязательным наличием подземного паркинга.

Представителей данного поколения стала заметно больше волновать эстетическая составляющая места проживания. Четверть опрошенных привлекают жилые комплексы возле набережных и парков, а сами дома, по их мнению, обязательно должны отличаться красивым дизайном и эстетичным лобби.

Стратегический психолог Ольга Кравчук считает, что постоянный шум, высокая плотность информации, жизнь «напоказ» в соцсетях - все это стало истощать внутренний ресурс многих людей:

- На поколение зумеров возложены большие надежды со стороны общества. И, кажется, они стали уставать от уровня ответственности. Стремление к тишине, эстетике, природной среде - теперь уже молодые люди рассматривают такой способ с целью снятия напряжения и восстановления себя предпочтительным. Представители этого поколения обладают способностью интуитивно выбирать не внешние удобства, а внутренний комфорт.

Например, каждый десятый зумер хотел бы отдыхать от суеты и рабочих дел, наблюдая красивые виды из окна. Зумеров беспокоит состояние экологии. Они больше других предпочитают работать по гибкому графику и часто выбирают фриланс.

Однако «продуманные» зумеры ценят комфорт и практичность. О качестве жилья и о надежности застройщика задумывается каждый пятый участник исследования. Каждый третий не против рассмотреть покупку жилья на вторичном рынке, поскольку считает его более дешевым.

При этом большая часть зумеров хоть и планирует жить подальше от благ цивилизации, но отмечает важность сохранения одного из них. 33% респондентов поделились, что готовы жить на окраине или за городом только при условии наличия удобной транспортной развязки – дабы была возможность в любой момент легко попасть в центр деловой активности города.