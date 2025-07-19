В чем вред обесценивания

Оно замедляет развитие и вызывает преждевременное старение психики.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Наши ошибки нужны нам для развития. Развитие связано с постоянным внедрением нового, а если мы нового себе не даём, то человек не развивается. А там, где нет развития, там происходит стагнация, а потом деградация. Поэтому люди, которые много обесценивают, бесконечно себя защищая, начинают через какое-то количество времени психически деградировать. Они становятся кондовые, они психически стареют».

Ранее Соловьёва заявила о необходимом для исполнения желаний настрое. Для осуществления мечты следует быть готовым платить цену и преодолевать препятствия.