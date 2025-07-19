Психолог объяснила, как найти новых друзей и сохранить старых

Согласно подсчётам ВОЗ, каждый шестой человек на планете страдает от одиночества и оно оказывает негативное влияние на его здоровье. Усугубление проблемы одиночества отмечают и практикующие психологи, рассказала в интервью RT замдекана МГППУ по научной работе, профессор кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии Ольга Пуговкина. По словам специалиста, от одиночества особенно страдают пожилые люди и подростки, однако и люди среднего возраста всё чаще чувствуют себя сиротливо. Причин тому много: люди стали чаще менять работу и окружение, что не способствует укреплению социальных связей, изменился и формат семейных отношений. Эксперт отметила, что ключевым условием для появления новых дружеских связей является совместная деятельность, а также готовность сделать что-то для другого человека.

— По недавно представленной оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый час «от причин, связанных с одиночеством», на Земле умирают около 100 человек. Это связано с распадом социальной структуры общества, цифровизацией или с чем-то ещё?

— Оценки ВОЗ, конечно, вызывают много вопросов, особенно в плане методики подсчёта. Они часто содержат такие круглые цифры: «каждый час» «около 100 человек» умирают от причин, связанных с недоеданием, ожирением, одиночеством, злоупотреблением психоактивных веществ и т. д. Проблема таких крайне усреднённых оценок в том, что они не дают ключа к пониманию источников проблемы и подходящих способов решения. Так, например, одиночество пожилого человека и одиночество подростка различаются. Но, конечно, в целом можно согласиться с ВОЗ, которая бьёт тревогу в связи с проблемой одиночества. Об этой проблеме свидетельствует частота жалоб и запросов в соцсетях, на психологических консультациях, об этом говорят и данные исследований. Что касается причин, то, помимо названных в самом вопросе, можно упомянуть и другие факторы. Во-первых, постепенное изменение структуры семьи — снижение близости поколений, отдельное проживание молодёжи и изолированное — старшего поколения, мобильность молодого поколения, повышение возраста рождения детей, которое снижает естественную вовлечённость старшего поколения в дела семьи и углубляет разрыв между поколениями и т. д. В случае пожилых людей можно говорить об эйджизме в общественном сознании, в корпоративной культуре и кадровой политике компаний. Эйджизм способствует социальной изоляции, снижению вовлечённости в жизненные процессы, снижению физической активности и, как следствие, одиночеству. Надо, конечно, помнить, что в других культурах эти факторы могут отличаться.

— Есть ли научная классификация типов одиночества?

— Прежде всего мы можем говорить об объективном одиночестве и о воспринимаемом. Объективное связано с ограничением круга общения, недостатком поддержки, когда человеку напрямую не к кому обратиться за советом или помощью — например, попросить присмотреть за питомцем во время отъезда. Воспринимаемое одиночество — это когда объективно человека могут окружать люди, которых по формальным признакам можно отнести к близким: родственники, однокурсники, коллеги, но полноты общения и понимания нет. Так часто бывает с пожилыми людьми: когда близкие стараются обеспечить им максимальный комфорт и решение бытовых задач, но вовлечённого внимания не оказывают. Заметим, что это может быть искренним желанием позаботиться и помочь, но у пожилых людей есть свои особые потребности в общении. Под экзистенциальным одиночеством понимают одиночество как неотъемлемый вызов нашего бытия. Каждый человек сам вершит свою судьбу, выбирает путь и несёт ответственность за этот выбор. С другой стороны, человеческая жизнь устроена так, что нужно научиться переживать и свою уникальную сущность, и чувство близости с другими людьми, а также находить баланс между этими состояниями.

— Может ли чувство одиночества спровоцировать опасные для жизни заболевания? Как это происходит?

— Хронически неудовлетворённость потребности в общении нередко приводит к стойкому снижению настроения, деморализации, чувству безнадёжности. Одиночество выступает фактором риска возникновения депрессивных расстройств. А они, в свою очередь, одна из основных причин суицидов. В этом смысле, конечно, между одиночеством и риском суицидального поведения есть связь. К другим заболеваниям одиночество напрямую не приводит. Однако дефицит поддержки может отягощать течение разных расстройств, с которыми трудно справляться в одиночку.

— По данным ВОЗ, чаще всего с одиночеством сталкиваются подростки и пожилые люди. Почему сейчас именно молодые люди особенно уязвимы для одиночества?

— Раньше заведению друзей способствовали разные виды совместной активности и занятий у подростков. Близость и дружба вырастали из совместной деятельности, её было больше, а конкуренции, поводов для сравнений и оценок — меньше. Это и облегчало сближение. А в целом для подростков нормально чувствовать себя одинокими. Это и есть переходный период от чувства, что родители перестали понимать (вне зависимости от качества отношений с ними), к поиску новых фигур, обычно среди сверстников, которые, наоборот, дают это чувство понимания. При этом по чисто внешним признакам легко перепутать одиночество, например, с уединением — выглядит похоже, но по сути это пример зрелой автономности, а не дефицита привязанности. В психологии разработаны специальные опросники и шкалы субъективной оценки одиночества. В них собраны утверждения, которые в нюансах выражают различные аспекты переживания одиночества.

— Расскажите, пожалуйста, какие практические методы можно предложить родителям и педагогам для поддержки подростков.

— Важно создать пространство для совместной деятельности. В первую очередь в семейном контексте, а затем и в другом окружении. Подростку легче дружить, когда он видит перед глазами пример — то, как это делают родители, например обсуждают какой-то подарок своим друзьям и отправляются куда-то вместе или в гости, сплетничают, наконец, и т. д.

— С чем связано одиночество пожилых людей? Что бы вы посоветовали им для сохранения социальных связей с ровесниками и близкими?

— Я уже немного говорила о факторах одиночества у пожилых людей. К сожалению, им самим часто не хватает ресурса для деятельности. Поэтому здесь многое зависит от окружения, внимания и доброго отношения — в ответ на них у пожилых людей активизируются ресурсы, потребности и действия. Здесь есть некоторое противоречие. Молодым зачастую удобнее быстро сделать всё за пожилого человека вместо того, чтобы заниматься вместе или стимулировать человека к самостоятельным действиям.

— Можно ли считать дружбу в современном мире более размытым понятием, чем раньше? Могут ли романтические отношения, брак полностью заменить потребность человека в дружбе и социальных связях?

— Романтические отношения, дружба, другие совместные занятия, например фитнес, клубы по интересам, — это разные формы социальных связей, которые удовлетворяют потребность в общении. Согласно старой поговорке, нет смысла складывать все яйца в одну корзину. При этом сегодня действительно снижается устойчивость социальных связей. Раньше она обеспечивалась за счёт большой продолжительности общения. Люди подолгу жили в одном дворе, работали на одном предприятии, отдыхали в одних и тех же местах. Это повышало ценность общения и связей. Сегодня же есть иллюзия, что свою социальную жизнь можно обнулить, перезагрузить, обновить и тому подобное и таким образом не только не ухудшить её качество, а даже улучшить, по аналогии с компьютерной игрой или со сменой места работы. Однако в отношении связей это не совсем так. Здесь имеет значение «сухой остаток», несгораемые активы — ничем не заменимый опыт совместного проживания и разделения чувств и багажа знаний. Это как пройти вместе огонь, воду и медные трубы. Мы помним и выделяем людей в окружении по тому жизненному опыту, который пережили вместе.

— В условиях быстрого ритма жизни особенно сложно завести новые знакомства. Какие рекомендации вы можете дать взрослым людям, которые хотят сохранить старых друзей и найти новых?