Россияне раскрыли судьбу подарков от бывших партнеров

Россияне раскрыли судьбу подарков от бывших возлюбленных. Соответствующее исследование от «Авито» попало в распоряжение «Ленты.ру».

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Так, 8 из 10 опрошенных считают, что после расставания не следует возвращать презенты, даже если они дорогие, а отдавать вещи считают нужным 16 процентов респондентов. При этом каждый десятый сталкивался с тем, что бывший партнер просил что-то вернуть.

Аналитики указали, что 31 процент участников исследования продолжают использовать подарки, 13 процентов хранят все как память, а 17 процентов тоже оставляют вещи бывших, но выборочно. В то же время 12 процентов россиян выбрасывают подаренные предметы, 7 процентов убирают с видимых мест, 5 процентов отдают друзьям или родственникам и лишь 3 процента перепродают подарки.

По данным опроса, чаще всего от бывших партнеров остаются украшения (25 процентов), одежда (21 процент) и фото в рамке или альбомах (19 процентов). Женщинам чаще достаются игрушки (23 процента) и бытовая техника (15 процентов), мужчинам — парфюмы, открытки и книги (по 14 процентов). При этом 24 процента мужчин и 20 процентов женщин отметили, что от предыдущих отношений у них ничего не осталось.

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