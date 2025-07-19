Как заглушить совесть и жить без чувства вины

Многие винят себя, когда отказывают в помощи своим коллегам, друзьям или родственникам. Чувство внутреннего дискомфорта часто преследует людей, когда они говорят «нет». «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Анны Воир, как заглушить совесть и перестать испытывать постоянное чувство вины после отказа.

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Почему возникает чувство вины

По ее словам, многим знакомы угрызения совести, когда приходится отказывать родным и близким в их просьбе.

«Для некоторых людей сказать "нет" — это огромное достижение, однако потом они могут длительное время винить себя, что отказали в просьбе окружающим. Волна вины и неудобства накрывает человека с головой, провоцирует тревогу и беспокойство», — говорит она.

Эксперт объяснила, что корень этой боли глубже, чем кажется. Чувство вины после отказа возникает по нескольким причинам:

Страх потерять отношения: боязнь обидеть близких, выглядеть плохим. Это иллюзия, но она держит.

Внутренние программы: с детства нас учили быть «удобными», «хорошими». Это сидит в подкорке.

Иллюзия контроля: человек думает, что может управлять чужими эмоциями, если будем всегда соглашаться. Но это самообман.

Чувство долга: особенно сильное по отношению к старшим или тем, кто «заслуживает» вашей безотказности. Это как будто вы им должны свою жизнь.

«В итоге человек выбирает сгореть изнутри, лишь бы не вызвать чужой дискомфорт и не столкнуться с осуждением. Но такая стратегия — это прямой путь к выгоранию и саморазрушению», — заверила собеседница «ВМ».

Как перестать испытывать чувство вины и начать жить по-своему

Специалист отметила, что говорить «нет», если вы не хотите что-то делать, — это ваше право. Человек должен уметь отстаивать свои границы.

«Вы не обязаны соглашаться на все. Ваше время, энергия, ресурсы — это ваши границы, и вы имеете полное право ими распоряжаться. Почаще повторяйте себе: "Мои границы важны. Я имею право сказать нет". Это не эгоизм, а здравый смысл», — считает она.

По ее мнению, чужая реакция — это проблема окружающих, а не ваша. Вы отвечаете за свои действия, но не за то, как на них отреагируют другие:

«Если кто-то обиделся на ваш вежливый отказ, это их ожидания дали сбой, а не вы являетесь грубиянкой. Обида — их выбор, а не ваш "грех"».

Психолог объяснила, что важно осознавать мотив отказа. Когда мотив ясен и он исходит из заботы о себе, чувство вины просто растворяется. Вы не плохой человек, вы защищаете себя.

Кроме того, как рассказала собеседница «ВМ», нужно учиться проявлять эмпатию к себе. Многие готовы сочувствовать всем, кроме себя.

«Человек, который постоянно жертвует собой, рано или поздно становится раздражительным, уставшим, токсичным для себя и для других. Отказ, сделанный вовремя, сохраняет ваши силы и способность быть искренне добрым и полезным, когда это действительно важно и когда у вас есть для этого внутренний ресурс», — поделилась Воир.

Специалист заключила, что говорить «нет» — это акт заботы о себе. А заглушить этот внутренний голос, который кричит о вине, — постоянная тренировка.

«Каждый раз, когда вы выбираете себя, то становитесь сильнее и честнее. Люди, которые по-настоящему вас ценят и любят, со временем примут ваши личные границы», — заверила она.

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