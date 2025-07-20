Психолог рассказал, чем себя выдают мошенники-коучи

Психолог Сергей Ланг рассказал, как определить мошенника от настоящего коуча. По его словам, все чаще встречаются те, кто хочет лишь заработать на людях и их проблемах.

Специалист уверен, что настоящие коучи сосредоточены на решении проблемы человека, они не заинтересованы в том, чтобы создавать ему новые неприятности, подвергая испытаниям и вызовам. Они помогают решить проблему внутри себя, не подталкивая к активным действиям, которые будут нарушать безопасность, интересы и пространство другого человека, рассказал психолог.

Это первый признак недобросовестного специалиста. Второй — обещание быстрого результата. Психология и коучинг —длительные процессы, поэтому о сиюминутном результате речи быть не может.

Коучи, которые обещают быстрые результаты — это мошенники. Они делают это для того, чтобы обратить на себя внимание большого количества людей, уверен Ланг. Он рассказал, что к таким «специалистам часто обращаются травмированные мужчины, которые имеют проблемы в отношениях. Недобросовестный специалист обещает клиенту, что все пройдет, если все эти обиды выплеснуть на женщин в ответ, заявил психолог в беседе с aif.ru.

Ранее мошенник, прикидываясь продюсером, обманул десятки семей в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Следственного комитета России, неизвестный мужчина, представляясь продюсером, обещал за денежное вознаграждение организовать участие подростков в различных культурно-массовых мероприятиях. Пострадавшие семьи обратились в правоохранительные органы, а также дали интервью федеральному телеканалу, где попросили помощи в расследовании дела.