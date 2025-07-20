Психолог назвала главную причину супружеских измен

Почему умирают отношения в браке? Психолог Эстер Перель раскрыла основную причину, которая стоит за супружескими изменами. По её мнению, каждый случай адюльтера имеет свои особенности, но все они сводятся к одной ключевой проблеме — отношения перестали быть живыми.

Как рассказала эксперт в интервью Telegraph, измены часто происходят из-за чувства отверженности, предательства или эмоциональной отстранённости партнёров. Многие люди идут на измену, потому что ощущают одиночество даже в браке. Иногда причины кроются в личных переживаниях человека, не связанных напрямую с поведением второй половины.

Однако, по словам Перель, за всеми этими ситуациями стоит одна глубинная проблема: отношения «умерли». Психолог уверена, что их можно «оживить», если пробудить взаимное любопытство партнёров.