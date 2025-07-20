Топ‑6 советов, как покорить и удержать рядом мужчину

Одна из главных тем всех женских журналов – как покорить и удержать рядом мужчину. Даже непонятно, откуда при таком обилии советов берутся одинокие женщины. Либо им совершенно не нужны мужчины, либо всё-таки советы не совсем действенны. Мы решили проверить наиболее популярные из них с помощью мужчин.

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И думать о длине ногтей…

«Мужчины обращают внимание на такие мелочи, как выбор наряда, дизайн каблуков, состояние твоих ногтей». «Мужчины любят женщин за длинные и ухоженные ногти. И не важно, что они не настоящие, а наращённые. Главное – их красота. Если они оставят следы на спине во время страсти, мужчина вообще сойдёт с ума и будет готов носить девушку на руках».

Мужское мнение

На самом деле сколько я ни просила знакомых мужчин описать, как и во что была одета понравившаяся женщина – в ответ получала лишь неконкретное: хорошо, эффектно, ярко, стильно и т.д.

«Это потому, что не обращают внимания на детали, – объясняет психолог Дмитрий Орешин. – Величину оборок на блузке, форму пуговиц и уж тем более «дизайн каблуков» рациональный мужской мозг не считывает. В большинстве случаев нам абсолютно безразлично, что именно на вас надето, главное, как вы одеты – привлекательно и сексуально или неряшливо и вульгарно».

Что касается длинных ногтей, то восторг они вызывают у одного мужчины из пяти. Наращённые ногти сильный пол недолюбливает – от них веет агрессией. Многие расценивают это как свидетельство того, что барышня – белоручка: попробуй-ка с такой красотой помыть посуду или почистить рыбу. Ну а уж в следах, которые такие ногти могут оставить, мужчины вообще не видят ничего восхитительного.

Игра в кошки-мышки

«Обволакивайте его вниманием и лаской, потом отталкивайте и снова приближайте к себе. И можете быть уверены – он от вас никуда не денется!» «Играйте в «кошки-мышки». Чередуйте интерес и безразличие к любимому человеку… Мужчины по своей сути – охотники, чувствуя, что теряют любимую девушку, они попытаются вновь её добиться».

Мужское мнение

Авторы этих советов стоят на том, что все мужчины по природе – охотники. И чем дольше мужчина будет гоняться за «добычей», тем больше потом будет её ценить. Однако, по мнению многих мужчин, утверждение это довольно спорное.

«Игра по принципу «кошки-мышки» хороша лишь для флирта, но не для построения серьёзных отношений, – объясняет Дмитрий Орешин. – В этом случае основным сексуальным стимулом становится как раз игра. Но вы же не будете играть в неё до бесконечности – отношения должны развиваться. Но когда вы перейдёте в фазу более близких и доверительных отношений, сексуальное напряжение, державшееся за счёт этой игры, пойдёт на спад. А других стимулов для поддержания отношений вы не выработали».

Мужчина, нацеленный лишь на охоту, потеряет к вам интерес, как только почувствует себя победителем. А если он не охотник по природе, то ваше поведение его отпугнёт.

Будьте естественной и интересной мужчине, тогда вам вернее удастся его заинтересовать и удержать рядом с собой.

Я вся такая внезапная

«Твоя манера поведения – абсолютная непредсказуемость. Мужчине сложно предугадать, что ты сделаешь или скажешь в следующую минуту. Это только разожжёт интерес и желание к тебе».

«Чтобы удержать мужчину, нужно его всё время развлекать, дабы он никогда не почувствовал скуку. Ты должна быть НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ. Делать то, чего другие от тебя не ждут».

Мужское мнение

На самом деле женская непредсказуемость, наоборот, отпугивает сильный пол.

«Мужчине нужно понимать, чего хочет женщина, – считает Дмитрий Орешин. – Тогда он представляет, как именно он может её защитить, поддержать, порадовать, сделать её счастливой. Но ему важно понимать, чего женщина хочет от него».

Единственное, что, по мнению многих мужчин, не стоит путать – это предсказуемость с простотой. Это совершенно не взаимосвязанные понятия. Например, машина – довольно сложный механизм, но она довольно предсказуема. Так и женщина, находящаяся на довольно высоком уровне развития, может быть вполне предсказуемой.

Жуй, жуй, глотай

«Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Поэтому покоряйте своих мужчин вкусными блюдами! Этот инструмент нужно использовать!»

Мужское мнение

Конечно, редкий мужчина откажется от вкусно приготовленного ужина. И умеющая хорошо готовить жена, без сомнения, может вызывать восхищение. Но готовка не должна быть единственным способом заботы о муже.

«Женщины, ставя готовку во главу семейного угла, таким образом стремятся освободить себя от других, более эмоционально затратных проявлений любви, – считает Дмитрий Орешин. – Они считают, что приготовленные котлеты с борщом освобождают их от необходимости понимать и чувствовать мужа».

А именно эту способность мужчины ценят гораздо больше, чем её кулинарный дар.

Он ждёт перемен

«Станьте интересной. Возможно, ваш партнёр за годы отношений узнал о вас всё и потерял интерес. Так дайте ему почву для размышлений и возможность вами восхищаться. Уделите внимание своей внешности, смените причёску, обновите нижнее бельё». «Можно сменить аромат духов. Постарайтесь разнообразить сексуальную жизнь. Будьте для него непредсказуемой и разной, чтобы он каждый раз спешил домой к вам. И тогда он снова полюбит вас».

Мужское мнение

Слов нет – меняться в отношениях необходимо. Беда в том, что многие женские журналы призывают исключительно к внешнему изменению. Ни кружевные чулки, ни новая причёска, ни даже домашний стриптиз (которому ещё учиться надо, чтобы не выглядеть смешно) не способны улучшить отношения.

«Это как анальгин при головной боли, – объясняет сексолог Сергей Артифексов. – То есть вы приняли таблетку – пошли, допустим, без нижнего белья, ошеломили его один раз, второй. А на пятый раз он этого уже не заметит».

Меняться надо прежде всего внутренне – проявлять любопытство к жизни, к тому, что происходит вокруг вас, и, конечно же, к своему мужчине. В этом случае стойкий интерес к вам любимого мужчины будет обеспечен.

А что касается новых сексуальных образов, то примерять их надо с умом. Потому что если вы внезапно начнёте изображать из себя порнозвезду, то, скорее всего, у мужа это ничего, кроме недоумения или смеха, не вызовет.

Ревность – не порок

«Чтобы оживить чувства, нужно заставить мужчину ревновать, дав понять, что у тебя появился кто-то другой».

«Для большей убедительности можно пару раз куда-нибудь прогуляться со своим старым приятелем – так, чтобы вас видели общие знакомые и «добрые люди» донесли это событие до благоверного».

Мужское мнение

Как признают даже мужчины-специалисты, женщина, безусловно, должна вызывать интерес у окружающих. И если кто-нибудь из его друзей скажет: «Жена-то у тебя какая», мужчина, конечно же, будет доволен и горд.

Но специально вызывать ревность – это путь в никуда.

«Вы таким образом напрямую заявляете партнёру, что готовы ему изменить. Мало какой мужчина придёт от такой новости в восторг, даже если он сам изменяет по десять раз на дню», – считает Дмитрий Орешин.

К тому же одно из главных условий благополучных отношений – это доверие друг к другу. Демонстрируя любимому, что вы этого доверия не заслуживаете, вы вызовете у него лишь обиду и дадите зелёный свет его собственным похождениям.

Одна моя подруга, заподозрив мужа в измене, решила вызвать у него ревность и стала делать вид, что у неё появился ухажёр. Муж ухватился за эту новость, как за спасительную соломинку.

Облегчённо вздохнул: «Хорошо, что ты не одна» и ушёл к любовнице, ради которой три года не решался бросить жену. …Ничего не попишешь – большую часть советов, как покорить мужчину, пишут сами женщины.

«А потому очень часто говорят о том, что кажется привлекательным с точки зрения другой женщины, а не с точки зрения мужчины! – считает мужчина-психолог. – Мужчинам же нравится в женщинах далеко не всегда то, что нравится им самим…»

Мужчины, как уверяют они сами, в первую очередь ценят в женщине умение слушать, чувствовать, понимать, возможность довериться. И если вы способны подарить своему спутнику душевный комфорт, то никакие женские журналы вам будут не нужны.

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