Что поможет справиться с прокрастинацией

Развитие дисциплины и привычки не выбирать то, что хочется в эту минуту, поможет справиться с прокрастинацией. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Екатерина Кольцова.

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Она пояснила, что человеческому мозгу всегда больше нравится получать небольшую выгоду сейчас, чем большую — спустя время. В связи с этим важно не забывать о целях и не поддаваться инстинктам.

«Также стоит упомянуть еще один механизм, который поможет действовать правильно: нужно много отдыхать, чтобы заслужить право работать. Например, все выходные провести без телефона, не отвлекаясь на рабочие задачи, тогда в понедельник получится «накинуться» на задачи», — отметила Кольцова.

Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос до этого говорила, что избавиться от прокрастинации можно, если понять, что факторы, которые ее провоцируют, не имеют ничего общего с реальностью. Наиболее эффективный способ проработать проблему — делить каждую задачу на пять шагов. Таким образом, получится список из маленьких дел, которые сбавят градус ожиданий от себя.