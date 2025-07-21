Эксперт объяснила, почему ИИ не сможет заменить психологов

ИИ, в отличие от специалиста, не позволяет человеку столкнуться с негативными чувствами.

К технологиям обращаются люди, которым стыдно делиться своими проблемами. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась кандидат психологических наук, автор научно-популярных книг по психологии Наталья Фомичева.

«Кому-то проще раскрыться перед машиной, чем перед живым человеком, ведь тогда он не испытывает стыд. Но в жизни ему всё равно придётся где-то взаимодействовать с живыми людьми. Этот стыд ведь не взялся из ниоткуда. И когда этот стыд появляется в терапии, он становится материалом для работы. Если мы создаём себе терапевта, в контакте с которым не сталкиваемся со своими негативными чувствами, то какая-то большая часть работы не будет проделана. В этом и задача — научиться с этими чувствами встречаться, их выдерживать, их описывать, опознавать и дальше уже нести эту способность в массы».

Ранее психолог Анетта Орлова назвала пляж местом проверки самооценки. Люди сравнивают физическую форму друг друга, из-за чего у многих возникают «претензии» к собственному телу.