Психологи выяснили, почему люди склонны наступать на одни и те же «грабли»

Исследователи из Университета Нью-Саут‑Уэльса (UNSW) в Сиднее под руководством доктора Филлипа Жан‑Ришара‑ди‑Бресселя изучали, почему некоторые люди продолжают вредные решения, даже когда они явно приносят боль или убытки. Их статья, опубликованная в журнале Nature Communications Psychology, рассказывает о простом онлайн-эксперименте, который позволяет понять эту парадоксальную способность игнорировать негативные последствия собственного поведения

© Телеканал «Наука»

Как провели исследование

Участникам предлагалась видеоигра, где на экране отображались две планеты — одна связана с позитивным результатом (начисление очков), другая — с отрицательным (потеря очков). Сначала без подсказок участники играли методом проб и ошибок. Затем исследователи прямо указали, какая планета безопасна, а какая ведет к потере баллов.

Три типа поведения

«Чувствительные» (Sensitives) — сумели научиться избегать «опасной» планеты самостоятельно и корректировали свои решения. «Неосведомленные» (Unawares) — не уловили связь вначале, но изменили поведение после подсказки. «Компульсивные» (Compulsives) — узнали, какая планета опасна, но тем не менее продолжили делать неверный выбор

Доктор Жан‑Ришар‑ди‑Брессель отметил:

«Некоторые люди просто не учатся на опыте и наступают на одни и те же грабли. Даже когда они хотят избежать вреда и внимательны, они не осознают, что их собственное поведение вызывает проблему».

Результаты показывают, что привычные объяснения вроде отсутствия мотивации, автоматизма или желания рисковать не объясняют поведение «компульсивных». Вместо этого речь идет о дефиците в связке «действие‑последствие». Люди осознают, что их выбор приводит к негативным результатам, но не интегрируют это знание в свои действия.

Этот дефицит оказался стабильным: спустя шесть месяцев большинство участников сохраняли свой тип поведения — компульсивные люди продолжали повторять вредные паттерны. Исследование показало, что примерно 26 % участников относились к чувствительным, 47 % — к неосведомленным, и 27 % были компульсивными. Это почти в точности повторяет соотношение, обнаруженное ранее в студенческой выборке (~35 % – 41 % – 23 %)

На что это похоже в жизни

По словам автора, такие паттерны поведения могут лежать в основе проблем, связанных с азартными играми, зависимостью от наркотиков и алкоголя. Заболевания вида «навязанное» (он описывает это как «саморазрушительное поведение») могут быть связаны не с низкой мотивацией, а с дезинтеграцией осознанной информации в сами действия.

По словам исследователей такие выводы имеют важное значение для разработки стратегий профилактики вредных привычек. Традиционные публичные кампании — «курить вредно», «пейте умеренно» — не работают для всех: для компульсивных типов людей нужна другая модель воздействия, которая не ограничивается передачей информации, а предлагает активную помощь — терапевтические методы, когнитивно‑поведенческие подходы и тренировки гибкости мышления.

Новое исследование подтверждает предыдущие работы команды, в том числе исследований 2021 и 2023 годов, где было показано, что компульсивность не связана с отсутствием внимания или мотивации, а конкретно с нарушением способности устанавливать причинно‑следственные связи между действиями и их последствиями.