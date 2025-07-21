Как украшение города цветами и растениями влияет на состояние человека

Украшение города цветами и растениями влияет на состояние человека, рассказала Москве 24 медицинский психолог Центра ментального здоровья Анастасия Медведкова.

Таким образом эксперт прокомментировала проведение в столице фестиваля "Сады и цветы". Она подчеркнула, что использование зеленых насаждений и цветочных композиций является одним из эффективных способов улучшения качества жизни и психологического состояния жителей городов.

"Каким образом? Ну, во-первых, эстетическое восприятие. Цветы и растения способны преобразить любые городские ландшафты. Яркие цветочные клумбы, зеленые парки и скверы создают уютную атмосферу, способствуют улучшению эстетического восприятия окружающей среды", – отметила Медведкова.

Согласно исследованиям, приятные визуальные образы способствуют снижению уровня стресса и повышению общего настроения. Люди же намного чаще улыбаются, гуляя по улицам, украшенным цветами, чем по улицам с исключительно серыми стенами вокруг, добавила психолог.

Также озеленение городов влияет на эмоциональное благополучие человека, поскольку природа помогает расслабиться, снизить тревожность и улучшить общее психоэмоциональное состояние.

"Исследования показывают, что наличие зеленых пространств в городе способствует уменьшению депрессии и повышению настроения у его жителей", – отметила Медведкова.

Кроме того, озеленение имеет положительное влияние и на социальные связи, так как парки и цветочные аллеи становятся местами для встреч и общения. Подобные "зеленые" городские пространства создают условия для совместного времяпрепровождения и активного отдыха, что помогает человеку чувствовать себя частью сообщества.

Важным также является и влияние зеленых насаждений на здоровье. Согласно исследованиям, наличие растений в городской среде связано с улучшением физического здоровья. Природа, заметила эксперт, способствует активному образу жизни, что, в свою очередь, напрямую связано с повышением у людей уровня гормонов счастья.

"Украшение городов цветами и растениями – это не просто вопрос красоты, но и важный аспект, влияющий на психологическое состояние человека. В условиях современного мира важно помнить о роли природы в нашей жизни и стремиться к созданию городов, в которых гармония с природой станет одним из приоритетов", – заключила психолог.

Ландшафтный фестиваль "Сады и цветы" в рамках проекта "Лето в Москве" проводит город совместно с предпринимателями. Локации в разных районах – площадки для мероприятий, торговые центры, кафе и рестораны – становятся оазисом в городском ландшафте, эффектной фотозоной и настоящими точками притяжения. В течение сезона москвичи и туристы смогут посетить сады и другие зеленые пространства в разных уголках города.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в рамках фестиваля "Сады и цветы" было оформлено свыше 70 площадок с 500 000 растений, которые заметно улучшают качество воздуха и снижают температуру в Москве. Помимо этого, отмечают эксперты, фестиваль становится стимулом для экономического роста столицы.