Названо опасное последствие развода для мужчин

Мужчины, переживающие расставание или развод, сталкиваются с резко возросшим риском суицида. К такому выводу пришли ученые из Университета Мельбурна (Австралия). Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Bulletin.

Ученые проанализировали данные 29 ранее опубликованных научных работ из 30 стран. Они охватили более 106 миллионов мужчин. Исследователи сосредоточились на частоте возникновения суицидальных мыслей у участников, переживших развод или расставание, но не смерть любимого человека.

Результаты показали: после разрыва отношений вероятность самоубийства у мужчин возрастает почти в пять раз по сравнению с теми, кто состоит в браке. Особенно уязвимой оказалась группа мужчин младше 35 лет — у них риск суицида после расставания увеличивается примерно в девять раз. В среднем у разведенных мужчин этот показатель выше в 2,8 раза по сравнению с женатыми.

По мнению авторов работы, попытки уйти из жизни могут быть связаны не только с эмоциональными переживаниями, такими как тревога, стыд и чувство потери, но и с социальной изоляцией. Часто жена или партнерша оказывается единственным или главным источником поддержки, и после разрыва мужчина остается в эмоциональном вакууме.

Исследователи подчеркивают необходимость системной помощи: важно развивать у мужчин навыки эмоциональной саморегуляции, создавать сообщества и группы поддержки, а также повышать внимание к психическому состоянию мужчин, переживающих развод или тяжелое расставание. По мнению специалистов, такие меры могут существенно снизить риски и спасти множество жизней.