Какой тип личности наиболее уязвим для влияния сект

Как правило, в деструктивные сообщества попадают тревожные, мнительные люди, которые не в состоянии самостоятельно принимать решения.

Им свойственно перекладывать всю ответственность на мистические силы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Психастеник — это очень тревожный, мнительный, мистифицированный персонаж, который не может принять решение сам. Очень неуверенный в себе с точки зрения поведенческих реакций человек. Такие люди часто попадают в секты, под какие-то оккультные религиозные влияния. Такие люди обожают ритуалы, знаки, обожают вешать на себя всякие амулеты и фенечки. Потому что они никогда не могут принять решение сами. Им, чтобы принять решение, надо получить какой-то знак. Потому что тревога. Они будут избегать делать карьеру, потому что все возможности, где надо взять на себя ответственность, рискнуть, надо принять решение, будут отвергать. Для них это невыносимо тяжело».

Ранее Соловьёва предупредила о вреде обесценивания. Оно замедляет развитие и вызывает преждевременное старение психики.